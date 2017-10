Almenys 844 ferits, dos d'ells greus, per l'operatiu policial del referèndum

La Conselleria de Salut de la Generalitat ha comptabilitzat 844 ferits en relació a les càrregues dels cossos policials fins a les 16.30 hores en la jornada del referèndum aquest diumenge, dos ingressats en hospitals.





En un comunicat, ha explicat que es tracta de la xifra d'atesos pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), centres d'atenció continuada i els dos hospitals, en els quals es troben els ferits en estat més greu: un per ferida en un ull per pilota de goma a l'Hospital Sant Pau i l'altre per infart en el de la Vall d'Hebron de Barcelona.





La persona ferida a l'ull per una pilota de goma ha entrat en quiròfan per ser operada al Sant Pau, després de patir l'agressió en una càrrega policial per impedir el referèndum, mentre que un home de 70 ha patit un infart a la Mariola de Lleida quan es produïen càrregues policials al seu voltant.





Del conjunt de ferits 355 es trobaven a la Regió Sanitària de Barcelona --294 a Barcelona ciutat--, 46 a la Catalunya central, 27 al Camp de Tarragona, 55 a Terres de l'Ebre, 249 a Girona, 111 a Lleida i un a la Regió de l'Alt Pirineu-Aran.





Una dona ha explicat que agents li han clavat tres cops de porra a la cara quan han iniciat una càrrega policial per dispersar la multitud que s'amuntegava per votar a l'Escola Mediterrània de la Barceloneta.





"Vaig ser enxampada en tres ocasions, mentre buscava a la meva parella entre el caos", ha explicat AR, que, després d'anar al metge, ha estat diagnosticada d'una fissura al pòmul i una altra al nas i té un gran blau a la cara.





Un ferit en l'escola Àgora, al barri de Nou Barris de Barcelona, ha explicat que cap a les 12 hores agents de la Policia Nacional han iniciat una "càrrega indiscriminada" cap a totes les persones del lloc, on es concentraven unes 500 persones.





POSSIBLE perforació de timpà





Javier Gallego ha estat atès en un centre d'urgències d'atenció primària (CUAP) per contusions i per un cop de puny a l'orella, que li ha deixat un "xiulet permanent", i que és el que més el preocupa de l'agressió per la qual posteriorment ha hagut de ser atès en un hospital per una perforació de timpà diagnosticada.





Al lloc s'han desplaçat una vintena de furgons policials i han començat a empènyer amb els escuts antiavalots per fer-se un lloc entre els concentrats, que han aixecat els braços.





FERITS TAMBÉ A NOU BARRIS





A l'Escola Aiguamarina de Verdum del mateix Nou Barris s'ha activat una ambulància per un ferit i diverses persones han patit cops i empentes --almenys cinc han caigut a terra-- després que desenes d'agents de la Policia Nacional trenquessin una tanca i entraran corrent al pati, col·lidint i empenyent als ciutadans que es trobaven davant la porta interior del col·legi.





Una dona ha explicat que estava asseguda a l'escala de l'entrada i els agents l'han trepitjat i apartat tirant-li del pèl, mentre mostrava a la mà grapats de cabell que li han arrencat.





Altres persones es masajeaban extremitats contusionades, abans que organitzadors d'aquest punt de votació cridessin als veïns que no havien pogut votar a anar a altres escoles --com la de l'Ágora-- perquè la policia havia requisat les urnes.





Una altra testimoni ha relatat que anteriorment havia presenciat una càrrega policia l en l'escola de formació d'adults Freire, també a Verdum, on hi havia molt poques persones i els agents han fet servir "molta violència, que no es justificava", corrent i passant per sobre de persones, amb el que una dona d'edat avançada ha caigut a terra.





A més deu persones han estat ateses per gasos lacrimògens en càrregues policials a la localitat d'Aiguaviva (Girona), segons han confirmat fonts de la Conselleria de Salut de la Generalitat.





33 POLICIES I GUÀRDIA CIVILS FERITS





També els mimebors de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat han patit atacs. El Ministeri de l'Interior ha elevat a 33 el nombre d'agents ferits, 19 policies i 14 guàrdies civils, en intervenir en el dispositiu en el qual s'han retirat urnes i intervingut material electoral del referèndum a Catalunya suspès pel Tribunal Constitucional.









Interior ha explicat al seu compte de Twitter que aquests 33 agents "han requerit atenció mèdica immediata arran del seu treball avui a les escoles, tot i que són innombrables els agents que han estat ferits i han continuat treballant per requisar el material electoral".