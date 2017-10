L'Espanyol perd jugant com un equip petit

Modric amaga la pilota.





La visita d'aquesta nit l'Espanyol a l'Bernabéu ha estat d'allò més avorrida. L'equip perico ha donat una versió de futbol molt defensiva, impròpia d'un equip que lluita per posicions europees. O hauria.





Els de Quique Sánchez Flores han sortit sense Diop, que és el migcampista defensiu típic per als partits fora de casa, però tot i així han jugat timorats i s'han vist superats per un rival que ha guanyat per inèrcia a mig gas.





El Madrid, en aquest sentit, no ha fet més que esperar el seu moment i Isco, en dues jugades aïllades, ha decantat el partit per als blancs en una nit de molt poc futbol on les banderes espanyoles han abarrotat el feu madridista.





M'estranya més que, en un dels desplaçaments més complicats de l'Espanyol en tot l'any, el lateral perico titular hagi estat Sergio Sánchez. Un veterà que no té res i ha descobert totes les seves mancances fins al punt que s'ha vist desbordat per Nacho.





Al final, dos gols i poc més en una nit on el futbol ha estat el menys important.