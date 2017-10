CCOO, Usoc i diversos sindicats criden a la vaga general per al 3 d'octubre

La Taula per la Democràcia, integrada pels sindicats CCOO , Usoc, Pimec, Cecot, Fapac, ANC i Òmnium, entre altres, han convocat una vaga general per a aquest dimarts 3 d'octubre en una "aturada de país" com a resposta a les càrregues policials pel referèndum, ha anunciat Dolors Llovet (CC .OO.) en finalitzar la reunió de la taula.





Els organitzadors també han cridat a patronals, sindicats, autònoms i institucions a secundar una concentració davant els llocs de treball i ajuntaments aquest dilluns a les 12 hores del migdia.





El sindicat UGT, que també forma part de la taula, decidirà aquest dilluns en assemblea la seva adhesió a la convocatòria de l'atur, han informat fonts de l'entitat.





En un acte massiu a plaça Catalunya, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i el de l'ANC, Jordi Sànchez, han estat els primers a cridar a la ciutadania a secundar l'aturada de l'activitat econòmica el 3 d'octubre.





En el seu discurs, han reivindicat que després del referèndum la població ha de seguir mobilitzant-se per demostrar que "res ni ningú podrà contra les institucions catalanes ni contra les llibertats nacionals".





Cuixart ha animat a la població "a no defallir en la lluita" ia continuar mobilitzant-sense violència i amb coratge a la vaga per a la qual CGT i IAC van presentar un preavís recentment.





ENTITATS DE LA TAULA





La Taula per la Democràcia està formada també per la Confavc, Ateneu Barcelonès, Casa Nostra Casa Vostra, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), Comissió de la Dignitat, el Comitè Olímpic de Catalunya i l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC).





També el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) i el de Catalunya (CNJC), el Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes (Ceucat), la Coordinadora de Castellers de Catalunya, Entitats Catalanes d'Acció Social (Ecas), la Fundació per la Pau, la Fundació Catalana de l'Esplai, LaFede.cat, Observatori Desc, Sos Racisme, Unió de Pagesos i Universitat de Vic (UVic), entre d'altres.