Valverde assegura que ha viscut "en un lloc amb situacions com aquestes"

Valverde assegura que ha viscut "situacions com aquestes".





L'entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha parlat sobre la tensa situació viscuda a Catalunya i que, lògicament, va afectar el Barça - Las Palmas d'aquest diumenge a la tarda.





El 'Txingurri' ha recordat que ell ha crescut en un lloc amb "situacions com aquestes", en referència a l'època dura del País Basc, i "ha estat difícil" el fet que el partit es dugués a terme sense públic, ja que els jugadors tenien "el cap en un altre lloc".





"Desitjàvem una jornada calmada, però no ha estat així. Esperem que es recondueixi tot", ha dit.





De fet, fins a l'últim moment, ha assegurat, no es va saber si es jugaria el partit o no, ja que el president de l'entitat, Josep Maria Bartomeu, va estar molt dubitatiu i pressionat fins al final per LaLiga i la UD Las Palmas .





Segons Valverde, el president va parlar amb el vestuari de forma reticent valorant l'impacte que suposaria jugar amb el camp buit.





"No és normal viure una situació com la d'avui. Tots som conscients del que ha passat avui a Catalunya. No vivim en un iglú", ha dit.