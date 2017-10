Bartomeu: "Vam jugar a porta tancada per mostrar disconformitat"

Bartomeu afirma que la seguretat estava garantida.





El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha volgut deixar clar que el Barça ha jugat a porta tancada per mostrar la "disconformitat" de la brutalitat policial a Catalunya per l'1-O i no perquè la seguretat no està garantit.





"La seguretat està garantida, així ens ho van dir els Mossos i la Policia Nacional (...) es fa a porta tancada per mitjans excepcionals, no per seguretat", ha dit.





"Hem decidit, en lloc d'anul·lar el partit, que era el que volíem tots, jugar el partit, però d'una manera excepcional, és a dir, sense públic, a porta tancada perquè es vegi que es juga un partit de futbol, però res a té a veure amb la normalitat que hem jugat durant tota la nostra història", ha recalcat.





En aquest sentit, el mandatari ha assegurat que van estar tot el dia intentant anul·lar el partit parlant amb organismes i institucions, però "no hi ha hagut manera".





En no posar-se d'acord amb Laliga, no comparèixer "suposava una pèrdua important de punts, sis per a l'equip". Per això, "s'ha parlat amb directius, executius, també amb l'equip tècnic, els jugadors i hem decidit jugar el partit, i sobretot fer-ho a porta tancada perquè es vegi aquesta crítica o aquesta manera de mostrar disconformitat al que succeeix a tothom", ha dit.