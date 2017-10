Quina democràcia ha guanyat?

La Policia Nacional en el Col·legi Ramon Llull de Barcelona aquest diumenge 1 d'octubre.





Alló que estava planificat per part dels autors intel·lectuals de la "consulta" s'ha complert: que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil intervingués en els centres de votació per treure les urnes, tal com havia decidit una magistrada, per considerar que la consulta era il·legal.





El compliment de l'ordre judicial ha estat dut a terme pels cossos nacionals ja que la immensa majoria de Mossos d'Esquadra han obeït als seus caps polítics i han anat de bons de la pel·lícula, servint no a les lleis sinó als seus caps polítics.





Les càrregues de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional -que no ens agraden perquè ens recorden altres èpoques viscudes i és molt trist que s'hagin produït ferits- han estat la conseqüència de complir les ordres de la justícia, de la qual la policia catalana ha passat olímpicament. El motiu de la intervenció era la de requisar les urnes perquè no es pogués votar. Davant la impossibilitat de poder entrar als centres, han hagut d'utilitzar altres mètodes. Què es pensaven que anaven a fer? Regalar clavells? La irresponsabilitat és de les institucions i dels dos provocadors, Cuixart i Sànchez, que en tot moment han incitat a la ciutadania a sortir al carrer, a ocupar les seus de les votacions, a portar nens i gent gran per a servir d'escut davant de les forces repressores. És una postura molt valent, utilitzar a aquests dos col·lectius vulnerables com escuts.





Mentrestant, alguns Mossos i Mosses molt sensibles s'abraçaven plorant per la seva incapacitat per complir amb el seu treball. M'agradaria que quan un ciutadà cometi una infracció es posi a plorar en solidaritat amb l'infractor. Això servirà de precedent per a tots els catalans, sobretot, per als que han complert la llei i s'han manifestat en silenci, sense acudir a la crida d'uns colpistes.





El Govern de la Generalitat i la part independentista del Parlament s'han saltat les lleis, carregant-se de cop l'Estatut, la Constitució i els drets de l'altra meitat del Parlament. Com aquestes actituds feixistes d'aprovació de lleis il·legals els han sortit gratis, ja que han anat avançant, sense calcular -o sí?- les conseqüències de la convocatòria d'un frau de consulta que ja hem comprovat com ha acabat. El que preocupa de la situació és el que ve a partir d'ara. Més ferits o morts?, esperem que no.





Els instigadors han mentit des del principi que van plantejar la "consulta". El seu discurs sempre ha estat el de "volem posar les urnes perquè la gent pugui votar i expressi la seva opinió sobre una hipotètica independència", però la veritat, com s'està comprovant, era proclamar la República Catalana.





Saben que això no serà possible i les conseqüències jurídiques ens portaran a l'aplicació del famós article 155 i el que això comporta. Per això, els irresponsables de Sànchez i Cuixart -que no han estat elegits per ningú- al costat d'uns sindicats criden a una vaga general per donar la sensació que el poble català està amb ells. Què poble català?





Dir que ha guanyat la democràcia és un insult a ella. Quina democràcia ha guanyat, la seva? La democràcia també és respectar les lleis, no adaptar-les als interessos d'uns i després invocar a ella per justificar l'injustificable. Aquest diumenge ha estat un dia molt trist per a la democràcia.





Amb l'actitud irresponsable del Govern de la Generalitat, la presidenta del Parlament i dels apèndixs el que s'ha aconseguit és despertar de nou a ETA i, si el PP va contribuir a fabricar independentistes, aquests han contribuït ara al fet que creixi la ultradreta, mentre la resta de ciutadans d'aquest país -que no són ni una cosa ni l'altra- miren perplexos i preocupats la situació.





"Les democràcies observen més acuradament les mans que les ments de qui les governen", deia Alphonse de Lamartine allà pel segle XVIII.