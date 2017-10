Piqué es desfoga entre llàgrimes després del partit davant Las Palmas

Piqué compareixent davant els mitjans - Captura TV.





El jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, va sortir a parlar en zona mixta després del partit davant Las Palmas per expressar la seva opinió al respecte de la dura jornada que es va viure aquest 1-O.





El central ha condemnat la brutalitat policial entre llàgrimes i ha anunciat que abandonarà la selecció si la Federació així ho decideix.





"Sóc i em sento català. La gent s'ha comportat d'una manera excepcional, no hi ha hagut agressions, ha vingut la policia nacional a actuar de la manera que han actuat. Seguiré anant a la selecció perquè hi ha gent que creu en la democràcia, si no, no aniria. si la Federació, o el míster creu que sóc un problema, faré un pas al costat abans de 2018", ha dit.





Tant és així que el mateix jugador ha reconegut que jugar amb Espanya "no és una qüestió de patriotisme", sinó "jugar el millor possible i guanyar".





"La Junta ha intentat suspendre la trobada, no ha estat possible i hem optat per jugar, ha estat molt difícil sense la nostra afició. Hi ha hagut molts arguments, tant a favor com en contra, ens jugàvem els punts. Laliga i Las Palmas volien jugar i nosaltres, com a club, vam decidir jugar. La meva opinió importa poc, m'he expressat al vestidor però tots anem a una", ha assenyalat.





Sobre la jornada de referèndum, Piqué s'ha expressat visiblement emocionat: "Hi ha hagut famílies, gent gran que han intentat anar a votar i les imatges parlen pos si soles. La gent s'ha manifestat sense violència, els actes els ha vist tot el món i suposo que hi haurà conseqüències. El que ha succeït en el dia d'avui ha estat potser la pitjor experiència de la meva vida".





A continuació, el futbolista ha prosseguit: "Quan es vota es pot votar que sí, que no o en blanc. Durant el franquisme no es podia votar, per això avui en dia és un dret que cal defensar".





"Crec que estem en un país amb un Govern que utilitza tots els seus mitjans afins per mentir. Han dit que érem una minoria, que ens manifestàvem d'una manera tumultuosa. Han fet creure a molta gent d'Espanya que nosaltres som els dolents, només volem votar. Vaig pensar que anaven a fer-ho de forma pacífica, no ha estat així, ho ha vist tot el món, això ha empitjorat les coses. És la pitjor decisió del país en els últims 40 o 50 anys. Estem en mans d'un president que té el nivell que té, que no sap ni parlar anglès", ha opinat.





Finalment, el central ha assegurat sentir-se "orgullós" del poble català: "Estic molt orgullós de Catalunya i de tota la seva gent. Es mereixen tot això i molt més. Tot i la violència no han respost. Que ho segueixin fent igual, per molt que els incitin, que es manifestin pacíficament i que cantin ben alt".