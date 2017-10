Batxillerat obligatori?

L'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) marca un camí que és comú per a tots els adolescents. L'obligatorietat és per als pares o tutors legals, que han de garantir que els seus fills assistiran al centre escolar fins als 16 anys. Les sortides que vénen a continuació són l'anomenada educació post-obligatòria i/o l'entrada en el mercat laboral.

Encara que l'obligatorietat legal acabi, els pares solen sentir concernits pel que fa al camí que segueixin els seus fills, cosa que té la seva lògica i que va d'acord amb les seves responsabilitats com a tals. La novetat que introdueix aquest moment és que l'adolescent ha de participar en l'elecció i en bona part sentir-la com a pròpia.

En adolescents que saben el que volen i són actius al respecte, i si els seus pares els donen suport o els respecten en la seva elecció, aquest és un pas més en el seu camí. Però això no sempre és així, ni per part d'uns ni per part d'altres.

En l'actualitat el panorama social i psicològic en què es troben els adolescents i les seves famílies és més complex, divers i incert.

Partint de les seves conviccions i experiències, pares i mares intenten orientar els adolescents en aquesta cruïlla de camins. El camí que tingui més garanties, que li permeti valer-se per si mateix en un futur i que li doni un bon lloc en el social. Un lloc comú és el de considerar al batxillerat com la millor opció, quedant les altres opcions formatives en un lloc secundari, o per a aquells que no són capaços de fer-ho. Com si cursar batxillerat fos un certificat d'altes o molt bones capacitats cognitives i aptitudinals, fins i tot de cert prestigi. "T'obre moltes més portes, després podràs triar entre totes les opcions". No es tracta de rebatre aquests posicionaments, sobretot si són compartits i acceptats pel fill, tan vàlids com altres possibles. El problema, i moltes vegades els conflictes, es produeixen quan aquest és concebut com l'únic camí i per tant el camí obligat.

És un moment d'elecció que és personal de l'adolescent, però que es produeix en un context familiar. Les característiques de l'adolescent, la dinàmica dels vincles familiars i els aspectes socioeconòmic-culturals de la família són factors determinants. A això caldrà sumar les ofertes formatives i laborals de la comunitat en la qual habiten.

"No sap el que vol". "No sap el que li convé". Són frases freqüents en boca de pares, que fan les vegades d'argumentació per triar pel fill. Encara que puguin ser certes no serveixen per desqualificar l'adolescent. La qüestió està en què l'adolescent vagi avançant cap a un saber que li permeti fer la seva opció, més o menys consensuada amb els pares.

Certament de saber es tracta, d'un saber que és altament subjectiu. És en bona mesura una pregunta pel desig, per la qual cosa es vol fer, pregunta sempre complexa. És una interrogació que té una relació amb el que es vulgui ser, amb tota la transcendència que això implica. Això s'emmarca en un moment vital en què conflueixen les preguntes per la identitat, per la imatge i el concepte de si, pels vincles socials, per la realitat. Aquests processos tenen alhora una dimensió intersubjectiva: el vincle amb els pares, certa caiguda de la idealització, la diferenciació que tantes vegades passa per l'oposició a la recerca del propi.

Així, la formació de l'adolescent no és únicament acadèmica sinó que es fonamenta en la formació com a persona, com a subjecte en construcció. Quan els pares se centren excessivament en l'acadèmic veuen al fill més com a estudiant que com a fill. O quan se centren en les sortides laborals li veuen com a productor. De vegades els pares esperen que el fill es deixi guiar per ells, "com un bon fill", desconsiderant els biaixos de dependència i d'alienació que pot comportar. Tots són components que poden formar part d'una visió però es tracta d'una cosa molt diferent quan se li pot donar al fill adolescent un lloc com subjecte amb un desig propi i amb capacitat per fer les seves recerques. Que estigui en situació de materialitzar-se i amb quines característiques dependrà dels seus processos psíquics.

Per a alguns adolescents aquest moment vital es superposa amb l'existència de símptomes psíquics, o fan crisi, que els condicionen.





La pròpia conjuntura de l'elecció pot deslligar o posar en relleu símptomes que afecten l'anímic i als vincles. Això pot ser un obstacle que dificulti les seves eleccions, reflectint-se en passivitat, desinterès pel món que l'envolta i falta d'esperança, o en posicions d'enfrontament i fins i tot destructives, per citar algunes. No és infreqüent que això es manifesti en la negació a seguir cap camí o en fracassar en el qual s'iniciï, sobretot si és de forma obligada. Aquests no són problemes educatius o vocacionals. Si els pares poden reconèixer en això el caràcter sofrent i inhabilitador d'una problemàtica psíquica s'obre la possibilitat de fer una consulta amb el psicoanalista o amb el psicòleg clínic. Una consulta que aculli també als pares en la seva preocupació i desig de saber el que està passant, així com per transmetre al fill la necessitat de tenir una ajuda especialitzada.

Aquesta primera generació d'adolescents del segle XXI té característiques específiques respecte a les del XX, encara que també comparteixin moltes altres, que poden generar cert desconcert en els pares. En la família tant els vincles com l'ascendent i l'autoritat parental es mouen en altres paràmetres.





Els adolescents estan immersos en nous formats, noves maneres i noves maneres de "viure la vida", com solen dir.





Sembla que se senten menys obligats a respondre als designis dels pares i més lliures de fer el seu camí de forma diferent, innovadora, creativa. Potser són més conscients que la seva vida està a les mans i necessiten que el que facin tingui un sentit per a ells mateixos, un propòsit més enllà de la pura subsistència o de l'anar tirant.

Quan l'adolescent arriba a saber el que desitja -si més no com inici- i experimenta la seva capacitat per transitar el camí per aconseguir-ho, és el moment quan pot desenvolupar la seva potència i fer tots els esforços i les renúncies de les que els seus pares segurament els hauran parlat.