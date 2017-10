Almenys 50 morts i més d'un centenar de ferits en un tiroteig a Las Vegas

El tiroteig ha succeït durant un concert de música country.





Almenys 50 persones han mort i més de cent han resultat ferides a causa del tiroteig que es va desencadenar el diumenge a la nit (hora local) durant un concert de música country celebrat davant del Mandalay Bay Casino de Las Vegas, segons ha informat el xèrif , Joseph Lombardo, en una roda de premsa.

El succés ha passat al voltant de les 22.00 (hora de Las Vegas) quan se celebrava un concert de música country a l'esplanada situada davant del casino. "Estaven disparant des d'algun punt alt. Estaven descarregant bala després bala", ha explicat un dels assistents a la cadena local KSNV News.

La Policia s'ha traslladat al lloc ia través de Twitter ha confirmat que hi havia "un tirador actiu prop del Casino Mandalay Bay". "Demanem a tothom que, per favor, eviti la zona", ha dit.





El concert se celebrava al costat del Casino Mandalay Bay.





Les forces de seguretat, entre elles diversos equips SWAT, han començat a registrar les plantes superiors del Casino Mandalay Bay a la recerca del tirador.

"Confirmem que ha caigut un sospitós", ha anunciat la Policia a Twitter sense donar més detalls. Lombardo ha aclarit posteriorment que el suposat tirador ha mort.









Encara que al principi la premsa nord-americana ha dit que la Policia investigava possibles tirotejos en altres punts de la ciutat, el cos de seguretat ha assenyalat que no creu que hi hagi més implicats.

Interrogat sobre els motius de l'atac, Lombardo s'ha limitat a contestar que encara s'estan investigant, si bé ha subratllat que, per ara, no ho estan tractant com un cas de terrorisme.