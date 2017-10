Caigudes a la Borsa després el desafiament secessionista de l'1-O

Els principals bancs catalans registraven fortes caigudes en Borsa i cedien més d'un 3,5% durant les primeres hores de cotització en la sessió d'aquest dilluns 2 d'octubre, després de les escenes de tensió viscudes a Catalunya durant la celebració del referèndum il·legal.





En concret, Banc Sabadell perdia una mica més d'un 5% sobre les 11.00 hores i cotitzava en mínims d'abril, en l'entorn dels 1,68 euros per acció, davant d'un escenari de tensió i incertesa després que el president de la Generalitat , Carles Puigdemont, hagi donat per vàlid el resultat del referèndum il·legal i hagi anunciat que hi haurà una declaració unilateral d'independència de Catalunya en els propers dies.





Caixabank, per part seva, reculava un 3,6%, fins a 4,09 euros per títol, en mínims des de finals de juny.





Els dos bancs catalans lideraven les caigudes de l'Ibex 35, encara que tota la banca espanyola cotitzava en vermell i es deixava més d'un 1% davant el desafiament independentista, arrossegant el selectiu madrileny fins als 10.218 punts, cosa que representa un descens de l'1,2 %, davant de les pujades generalitzades experimentades per la resta de places del Vell Continent.





A més de Sabadell i Caixabank, Santander perdia un 2,03%, per davant de BBVA (-1,88%), Bankia (-1,67%) i Bankinter (-1,3%).





Al mercat de deute, la rendibilitat del bo espanyol a deu anys arribava l'1,67% en la prima de risc a l'alça en l'entorn dels 122 punts bàsics, després que l'agència de qualificació creditícia Standard & Poor 's decidís el passat divendres mantenir la nota d'Espanya --BBB + amb perspectiva positiva-- a l'apreciar que les "tensions" obertes amb Catalunya podrien perjudicar el creixement de l'economia.





"TERRENY INCERT"





En opinió de l'analista de XTB Javier Urones, Espanya entra en un "terreny incert" després de la celebració del referèndum, ja que un augment de tensió podria traduir-se en un càstig major per a les empreses que tenen seu o relació amb Catalunya.





Urones ha assegurat que "el llast" del mercat "té a veure amb Catalunya" i ha apuntat que les conjectures dels experts entorn de com va a afectar als mercats van a quedar "lluny de la realitat".





Per no frenar la inversió, l'analista ha recomanat "donar un sentiment de seguretat" i ha explicat que el "crucial" en la qüestió catalana "gira entorn de la confiança".





En el costat positiu, Urones ha subratllat que la prima de risc solament s'ha vist alterada lleugerament. "Els inversors de renda fixa no estan descomptant un risc major del que teníem la setmana passada", ha conclòs.