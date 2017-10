El TSJC confirma que el recompte de vots s'ha produït "sense cap empara legal"

La magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que investiga el Govern de la Generalitat pel referèndum d'independència ha avisat que el recompte de vots s'ha produït "sense cap empara legal".





En un acte de la nit de diumenge --en què va ordenar a Amazon bloquejar servidors que gestionaven l'aplicació 'Registre de catalans i catalanes a l'exterior' -, la magistrada Mercedes Armes recollia que els acusats continuaven "burlant" els seus requeriments, tractant d'aconseguir el recompte amb maniobres informàtiques.





La magistrada va ordenar a Amazon a última hora de diumenge bloquejar diversos servidors que gestionaven l'aplicació 'Registre de catalans i catalanes a l'exterior' i li va advertir que, fins fer-lo efectiu, s'abstingués de posar-ho en coneixement del Diplocat (Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya).





Abans, ja havia ordenat al Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació de la Generalitat (CTTI) i al Cesicat la suspensió de diverses aplicacions informàtiques que podien utilitzar-se per a l'escrutini, recompte de vots o comunicació dels resultats del referèndum.





En fer un seguiment d'aquestes suspensions, el propi CTTI va informar que s'estaven realitzant connexions atípiques a un servei allotjat en una 'núvol' d'Amazon: un domini que es correspondria amb el Diplocat, que gestiona l'aplicació 'Registre de catalans i catalanes a l'exterior '.





Segons ja havia avançat la Guàrdia Civil, aquesta aplicació era una de les més rellevants per a la consulta i gestió de dades, i pertanyia a la Conselleria d'Afers i Relacions Institucionals Exteriors de la Generalitat.





L'atestat de la policia judicial també va detectar que hi havia connexions que portaven a la pàgina web de la Casa de les Punxes (seu del Diplocat), on es va trobar que hi havia oberts diversos ports, segons recull la mateixa interlocutòria.





Amb tot això, els agents concloïen que s'estava portant un procés de recompte dels vots, de manera que la magistrada va considerar "necessari i proporcionat" bloquejar els serveis allotjats en aquest servidor.





El TSJC sosté que amb tots aquests moviments informàtics "s'evidencia que el Govern continua en una clara actitud reticent" al compliment de l'ordenat pel Tribunal Constitucional però també de les instruccions de la pròpia magistrada encaminades a evitar la consecució del referèndum.