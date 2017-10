Tensió entre els sindicats per les raons de l'aturada general del 3 d'octubre

La vaga general convocada per aquest dimecres 3 d'octubre a la Taula per la Democràcia, integrada pels sindicats CCOO, Usoc, Pimec, Cecot, Fapac, UGT, ANC i Òmnium, entre d'altres, està generant discòrdia entre els diferents membres .





Mentre l'1-O semblava que tots anaven a anar a una per denunciar la violència policial, aquest dilluns 2 d'ocubre, a un dia de l'atur, els sindicats CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya s'han desmarcat de la vaga general.





En una compareixença conjunta, el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, i el seu homòleg d'UGT de Catalunya, Camil Ros, han remarcat que les aturades que promouen són "de país" i que van directes a criticar les càrregues policials que han deixat més de 800 ferits .





"Organitzem una mobilització a 48 hores per denunciar el que ha passat, això supera el debat de si es vota 'sí' o es vota 'no'", ha dit Ros, i ha insistit que és un tema de país al qual s'han de sumar com més entitats millor.

Els dos han coincidit que aquestes aturades no han d'afectar ni a les empreses ni als treballadors, de manera que s'han emplaçat a totes les parts a que negociïn quins tipus d'aturades fer i quin cost tindran: "Volem que es busquin fórmules perquè les parts participin en la mobilització de demà ", ha destacat Pacheco.





En to reivindicatiu, el secretari general d'UGT de Catalunya ha assegurat que hi ha responsables polítics dels actes d'aquest diumenge "perquè la policia actua seguint ordres", mentre que des de CCOO posen el focus en rebutjar de manera pacífica i democràtica totes les agressions comeses.





MOBILITZACIONS





Preguntats per possibles mobilitzacions conjuntes durant la tarda d'aquest dimarts, els dos secretaris han explicat que encara no s'ha concretat res i que es donarà a conèixer en les pròximes hores si hi haurà algun acte conjunt.





"Es planteja que les activitats de visualització de l'atur de país siguin al matí i que a la tarda hagi concentracions per tot Catalunya", ha clarificat Ros, sense donar més detalls.





Per la seva banda, i en referència a les empreses que ja hagin comunicat que secundaran aquestes aturades, el líder de CCOO de Catalunya ha revelat que companyies del sector serveis i alguns departaments de l'administració pública ja han assegurat se sumaran a la reivindicació.





Els dos secretaris generals també han sostingut no sentir desautoritzats a seguir amb les aturades convocades per a aquest dimarts després que les seves adreces a nivell estatal s'hagin desmarcat d'aquesta proposta.





CONFEDERACIONS SINDICALS





Les confederacions sindicals d'UGT i CCOO també han anunciat que es desmarquen de la vaga general convocada per al 3 d'octubre a Catalunya, afirmant que "en cap cas" van a "avalar posicions que donen cobertura a la declaració unilateral d'independència".





"Les declaracions del president (Carles) Puigdemont a la nit l'1 d'octubre no van deixar cap dubte de que l'única estratègia política que contempla el Govern és la declaració unilateral d'independència. Sent això així, UGT i CCOO diem clarament que no avalem aquesta posició ni aquesta estratègia política ", han assenyalat en un comunicat conjunt.





Diumenge a la nit es va anunciar a Catalunya que la Taula per la Democràcia convocava una vaga general per a aquest dimarts en un "atur de país" com a resposta a l'actuació policial per impedir que se celebrés un referèndum d'autodeterminació. Aquesta Dilluns es va sumar també la UGT de Catalunya.





No obstant això, la tarda de dilluns les Confederacions Sindicals de CCOO i UGT han indicat que les organitzacions catalanes "han fet una crida a participar en mobilitzacions de denúncia dels excessos que es van produir l'1 d'octubre, però no a la vaga convocades per altres sindicats". Per tant, "CCOO i UGT no vam convocar la vaga general del dia 3 d'octubre", han afirmat.





Els dos sindicats han subratllat que segueixen apostant per "la negociació política i institucional per reconduir el conflicte polític" que existeix a Catalunya. "Negociació, deliberació i democràcia són la via", han reiterat, recalcant la necessitat d'abandonar "l'estratègia de la tensió i l'enfrontament".





NO aguditzar la CONFRONTACIÓ





En aquest sentit, han instat l'executiu català a "no procedir a cap mesura unilateral més, especialment a la declaració d'independència"; i han demanat al Govern d'Espanya que obri "un escenari de diàleg i una proposta amb continguts". Des del seu punt de vista, les dues parts han de desistir d'adoptar "noves mesures que poguessin aguditzar la confrontació".





UGT i CCOO han manifestat que, per la seva banda, prendran iniciatives en el conjunt d'Espanya per emplaçar que s'articuli una "proposta política". "Aquells responsables polítics que se sentin incapacitats o no tinguin voluntat de prendre aquest rumb, és millor que deixin com més aviat les seves responsabilitats", han agregat.