Més de 200 guàrdies civils, desallotjats d'un hotel de Calella amb "coaccions"

Més de 200 guàrdies civils han denunciat que han estat obligats a sortir de l'hotel en el qual s'allotjaven a Calella, a 50 quilòmetres de Barcelona, un dia després de participar en l'operatiu ordenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per impedir el referèndum d'aquest diumenge.





L'advocat Antonio Suárez Valdés ha anunciat que presentarà en nom dels agents afectats una querella contra la gerència de l'Hotel Vila de Calella i contra l'Ajuntament d'aquest municipi per un presumpte delicte de coaccions.





La majoritària Associació Unificada de Guàrdies Civile s (AUGC) també ha denunciat en un comunicat aquests fets, assenyalant que "continua i s'intensifica l'assetjament contra els agents a Catalunya per part dels independentistes".





Aquesta organització assegura que són 250 els guàrdies civils als quals el matí d'aquest dilluns 2 d'octubre se'ls ha comunicat que han de deixar l'establiment en el qual portaven diversos dies pernoctant.





Segons l'advocat Suárez Valdés, la decisió s'ha comunicat després de les "pressions sofertes en la nit d'ahir per entorns radicals que es van manifestar a la porta de l'hotel".





La gerència els ha dit que prenien la decisió, al·ludint a "una presumpta amenaça de tall de llum i aigua corrent".





HOTEL TANCAT





A la porta s'ha penjat el cartell de tancat. Europa Press ha intentat sense èxit parlar amb la direcció de l'establiment. Tampoc es poden fer reserves des de la seva web, on apareix un comentari d'un usuari que diu: "No he estat i no puc opinar sobre la qualitat de l'establiment. No aniré mai pel simple fet d'allotjar tant valent que ha estat repartint llenya l'1 d'octubre a Catalunya ".





Segons el lletrat, els agents es troben al carrer i a l'espera de ser reubicats per la Direcció General de la Guàrdia Civil.





Segons informen alguns dels agents, l'alcaldessa de Calella, de l'PDeCAT, hauria cridat al director de l'hotel aquest matí i li hauria dit que o tirava als agents o paralitza l'expedient d'una llicència de reforma total de l'establiment.





També assenyalen que diversos dels treballadors haurien rebut amenaces de mort tant cap a ells com cap a les seves famílies. La decisió s'ha adoptat després del dispositiu policial per evitar el referèndum ahir diumenge. Els agents de la Guàrdia Civil van tornar al seu hotel d'aquest poble, de 18.000 habitants, i asseguren que van patir un escrache de diverses hores.





AMENACES A NENS I FAMILIARS





Segons ells, van suportar crits, insults i fins i tot el llançament d'ampolles fins a altes hores de la matinada. Aquests agents es troben comissionats a Catalunya i procedeixen en tots els casos d'altres comunitats.





AUGC ha mostrat la seva "creixent preocupació per aquest clima d'hostilitat cap als guàrdies civils, una situació que s'ha desbocat en tan sols uns dies, i que dificulta enormement la feina dels agents en defensa de la legalitat i l'ordre a Catalunya".





L'associació professional destaca que aquest assetjament està "ia" provocant situacions molt difícils fins i tot en el si familiar de treballadors que fins fa pocs dies vivien plenament integrats a Cataluya.





"És el cas d'un agent destinat a la província de Lleida, que aquest matí s'ha conegut que al col·legi del seu fill, de només cinc anys, el professorat estava relatant als alumnes un discurs en el qual es criticava l'actuació de els guàrdies civils i els policies nacionals en la jornada d'ahir ", denuncien.





LA VERSIÓ DE L'AJUNTAMENT





L'Ajuntament ha denunciat els agents per la seva reacció davant la protesta "pacífica" davant l'establiment d'un grup de persones que "exercien el seu dret democràtic" després d'una jornada en què, segons la seva versió, se li va impedir exercir el vot.





Segons un vídeo difós per Ràdio Calella, els manifestants els van cridar que s'anessin, els van insultar reiteradament i els van cridar feixistes amb continus retrets per l'actuació en la jornada del referèndum.





L'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, assegura que un grup d'aquests guàrdies civils van carregar després de l'escrache contra les persones que s'amuntegaven al carrer. Al lloc va acudir una patrulla dels Mossos d'Esquadra, que van rebre l'avís per part dels agents de l'Institut Armat que un grup estava davant seu hotel, al carrer Sant Josep, cridant.





Segons han indicat des de la policia catalana, van acudir al lloc i van fer un cordó de seguretat, i van intentar mediar perquè la gent es fora. Els agents, segons ells, van creuar el cordó i van començar a carregar contra els manifestants amb porres extensibles. L'incident va concloure a la 1.30 hores deixant, segons l'Ajuntament, 14 contusionats i quatre ferits que van requerir atenció mèdica.





Aquesta tarda, el líder d'Podem, Pablo Iglesias, s'ha fet ressò de la denúncia dels veïns que van realitzar el escrache i després suposadament van ser perseguits per guàrdies civils: "Si això és cert", ha comentat, "estem davant de fets greus que el ministre Zoido haurà d'explicar ".