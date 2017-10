Zoido defensa que la Policia Nacional ha fet "el que havia de fer"

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha defensat aquest dilluns l'actuació de la Policia Nacional durant la jornada de l'1 d'octubre a Catalunya i ha assegurat que aquest cos va fer "el que havia de fer" front "a un servidor públic que va desafiar la legalitat o l'ordre d'un jutge ", qüestió que ha considerat" inadmissible ".





Durant el seu discurs a Sevilla amb motiu de la celebració dels actes commemoratius del Dia de la Policia, que han començat amb un fort aplaudiment de tots els presents als policies absents en trobar a Catalunya "defensant els drets de tots els espanyols", Zoido ha manifestat que "els policies vau fer el que havíeu: honorar l'uniforme que vestiu, que té una història de 193 anys de vida".





El ministre de l'Interior ha recordat el mandat constitucional que té la Policia Nacional de protegir i garantir els drets i llibertats de tots els espanyols per seguidament subratllar que "la cohesió, la pau social, la convivència en democràcia no serien possibles si no comptéssim amb les altíssimes cotes de seguretat i llibertat que proporcioneu amb el vostre treball, perfectament coordinat amb el de la resta de forces i cossos de seguretat ".





"SIMULACRE DE REFERÈNDUM "





"Així ho feu sempre, com vam poder comprovar ahir amb el comportament dels vostres companys presents a Catalunya per garantir el compliment de la llei, perquè així ho ordenava un mandat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que instava a actuar per impedir el simulacre de referèndum, i així ho va fer la Policia Nacional, perquè us distingiu per complir sempre amb la vostra obligació ", ha apuntat el ministre.





Zoido ha subratllat que en un Estat democràtic i de Dret "és legítim estar en desacord amb alguna llei o manament judicial, però el que no pot fer ningú és desobeir-, i el que ja resulta inadmissible és que sigui un servidor públic qui s'atreveixi a desafiar la legalitat o l'ordre d'un jutge. Per això, els policies vau fer el que havíeu: honorar l'uniforme que vestiu, que té una història de 193 anys de vida ".





En aquest sentit, el ministre ha ressaltat que "heu hagut de suportar provocacions, insults i fins agressions. Us han cridat forces opressores i forces d'ocupació, quan l'únic que feu és defensar i protegir la seguretat, la llibertat i els drets de tots els espanyols i complir i fer complir la Llei i els mandats de la Constitució ".





"A PUNT DEL PRECIPICI"





Al fil d'això, Zoido ha lamentat el que aquest diumenge es produïssin "alguns tristos incidents", amb ciutadans i agents ferits - "a tots, sense excepció, els desitjo una ràpida recuperació" -, però "no podem equivocar-nos, encara que alguns vulguin confondre'ns ", ja que" els únics responsables d'aquests incidents són aquells que, amb un comportament arbitrari, irresponsable i il·legal, han generat un clima de crispació i desobediència, portant als catalans fins a la vora del precipici ".





"És el moment que reflexionin, recuperin el seny i abandonin aquesta boja deriva que només va a portar més problemes a tots els espanyols", ha dit el ministre durant el seu discurs en aquest acte en el qual s'ha desenvolupat un homenatge als caiguts en acte de servei i s'han imposat condecoracions al mèrit policial.





Zoido, així mateix, ha qualificat de "magnífic" el treball realitzat per la Policia Nacional, una labor que "està reconeguda per tots els espanyols i avalada per les dades".