Rivera demana a Rajoy l'aplicació de l'article 155 per a "parar el cop a la democràcia"

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha reclamat a Mariano Rajoy que apliqui l'article 155 de la Constitució per "aturar el cop a la democràcia" que pretenen dur a terme el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els seus socis independentistes. Segons ha afegit, el cap de l'Executiu li ha traslladat que estan estudiant com fer front a una possible declaració unilateral d'independència.





"Rajoy m'ha dit literalment que estan estudiant les vies per aturar aquesta declaració d'independència que ocupa i preocupa milions d'espanyols", ha revelat Rivera en una reunió al Palau de la Moncloa, després veure durant una hora i quart amb Mariano Rajoy per analitzar la situació a Catalunya després de la jornada de l'1-O.





En ser preguntat expressament si Rajoy li ha traslladat la seva disposició a aplicar l'article 155, el líder de Ciutadans no ha volgut avançar decisions que, segons ha dit, corresponen al Govern. "Ho estan estudiant i és una via que han d'estudiar. En tot cas crec que aquesta via és possible", ha dit, per afegir que si algú vol una altra via, que la proposi.





Després d'insistir que és moment d'aparcar el "immobilisme" i d'actuar, el president de Ciutadans ha aprofitat per demanar al líder socialista, Pedro Sánchez, que mantingui els acords assolits. Així ha recordat que el pacte que PSOE i Cs van segellar en el seu dia recollia la defensa de la sobirania nacional i dels drets dels espanyols.





Però el líder de Ciutadans ha requerit al president del Govern que abans que Puigdemont faci una declaració uniltaral d'independència d'aplicar el 155 i convocar "immediatament" eleccions autonòmiques.





NEGOCIACIÓ IMMEDIATA





En la seva reunió amb Rajoy, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha urgit el cap de l'Executiu a que obri una negociació "immediata" amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i li ha demanat que compti també amb Units Podem a la hora de cercar amb la resta de forces polítiques una solució per a la crisi institucional a Catalunya.





Sánchez ha reclamat a Rajoy emprendre aquest diàleg "amb ambició i sense exclusions" obrint-lo a totes les formacions i afrontant amb una perspectiva que superi la dialèctica de blocs. Els socialistes s'han queixat en nombroses ocasions que el PP només busqui el suport de PSOE i Ciutadans per actuar a Catalunya.





Com va avançar el diumenge Sánchez en una compareixença davant la premsa, el dirigent socialista ha traslladat a Rajoy el seu rebuig per les càrregues policials que van deixar un balanç de centenars de ferits.

El Grup Parlamentari Socialista exigirà explicacions i responsabilitats al Govern en un format i amb un contingut que es concretarà en les pròximes hores, precisa la nota de premsa.





El PP, en canvi, ha descartat una negociació amb Puigdemont, tret que el president torni a la legalitat vigent de l'Estatut i la Constitució.





RAJOY, OBERT A PROPOSTES





Mariano Rajoy, per la seva banda ha demanat a Rivera i al secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, la "conveniència" de mantenir tots "una voluntat de consens" per fer front al desafiament secessionista a Catalunya. Amb aquest propòsit, s'ha mostrat obert a estudiar "amb responsabilitat i lleialtat" les seves propostes, segons ha informat Moncloa en un comunicat.





Rajoy, que ha mantingut aquesta tarda sengles reunions en e l Palau de la Moncloa amb els líders del PSOE i de Cs, ha agraït a tots dos la "lleialtat" que han mostrat a l'ordre constitucional, "amenaçat" per la voluntat del Govern de Carles Puigdemont de "trencar" la sobirania nacional i la unitat nacional.





Segons el comunicat difós pel Govern, l'Executiu manté el seu compromís de seguir buscant amb la resta de forces polítiques una resposta conjunta al desafiament independentista "dins del marc del respecte a la legalitat, requisit previ de qualsevol activitat política".