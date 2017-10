Foment del Treball recorda que la vaga no compta amb cap cobertura legal

Foment del Treball ha recordat que la convocatòria d'aturada 'de país' per part de la Taula per la Democràcia no té cobertura legal ni disposa d'una convocatòria formal de vaga, de manera que "priva els treballadors de la possibilitat d'exigir els seus drets ".





En un comunicat, la patronal ha remarcat que les faltes a la feina no justificades "tenen el tractament que preveu tant la llei com els convenis col·lectius", i s'ha mostrat oberta a resoldre tots els dubtes que pugui ocasionar aquesta situació.





Foment del Treball també s'ha pronunciat respecte a la convocatòria de vaga general des del 3 fins el 13 d'octubre per part d'alguns sindicats, i ha sostingut que és una vaga convocada per raons "merament extra laborals", de manera que la patronal no la contempla en la normativa vigent.





I és que ni tan sols els convocants estan aconseguint un acord sobre les raons de la convocotaria o ni tant sols el nom. D'una banda Taula per la Democràcia, integrada pels sindicats CCOO, Usoc, UGT, Pimec, Cecot, Fapac, ANC i Òmnium, entre altres, han convocat una "aturada" del país per aquest dimarts 3 d'octubre en una "atur de país", assegurant que per condemnar la violència policial, anunciat aquest 1-O.





Però no ho han vist així part dels seus integrants, els sindicats CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya s'han desmarcat d'aquesta convocatòria a l'assegurar que pretén defensar la independència, per la qual cosa segueix cridant a la "mobilització", però sense compartir els missatges d'independentistes i condemnant exclusivament les càrregues policials.





I ja el dilluns, la mateixa Unió Sindical Obrera de Catalunya (Usoc) ha concretat que l'aturada convocada per a aquest dimarts no és una vaga general "ja que per temps i forma no es pot utilitzar aquest procediment legal", i ha cridat a la ciutadania a participar de l'atur.





UNA ATUR RECOLZAT PER PUIGDEMONT





El que sí que l'ha considerat com una vaga ha estat, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha mostrat el seu ple suport. "Crec que una aturada general ajuda a reforçar el que vam fer el diumenge --el referéndum-- i el que volem fer en els pròxims dies", ha defensat.





Puigdemont ha explicat que per evidenciar aquest suport el Govern no es reunirà aquest dimarts, com habitualment fa, i ha demanat als ciutadans que la mobilització serveixi per enviar la seva millor cara cívica al món.





A més, el president català s'ha mostrat convençut que aquesta vaga tindrà un "grandíssim seguiment". Una posició completament oposada al que demana l'empresariat.