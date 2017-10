Les declaracions de Colau sobre abusos sexuals comesos per la policia, a la Fiscalia

El Ministeri de l'Interior ha de traslladar a la Fiscalia de les declaracions de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en què parlava d'agressions sexuals per part de la Policia en el dispositiu per frenar el referèndum l'1 d'octubre per si pogués haver incorregut en un delicte d'injúries, han informat fonts d'Interior.





La decisió s'ha adoptat després que Ada Colau assegurés a Rac1 que no només denunciava l'excés de l'ús de força dels agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, sinó també agressions sexuals. "Ens han arribat diversos testimonis de dones que denuncien agressions sexuals", ha sostingut l'alcaldessa.





Colau ha comentat que una d'aquestes suposades agressions sexuals es va produir a la Barceloneta i també s'ha referit a un altre cas d'una jove en un col·legi de Pau Claris, a l'Eixample. Segons el relat d'aquesta jove, compartit per l'alcaldessa, agents de la Policia li van trencar un a un els dits de la mà dreta i després un d'ells li va tocar els pits mentre reia.





Interior ha decidit aquest dilluns remetre les declaracions d'Ada Colau a la Fiscalia per si les seves paraules són constitutives del delicte recollit en l'article 504.2 del Codi Penal.





En aquest article, es sanciona els que injuriaren o amenacin greument els exèrcits, classes o cossos i forces de seguretat amb la pena de multa de dotze a divuit mesos.