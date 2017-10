Vives: "El Barça només contempla jugar a la LFP"

Vius en roda de premsa.





El portaveu del FC Barcelona, Josep Vives, ha declarat després de la reunió de la junta que "no hi ha res decidit" per si es proclamés una hipotètica república catalana.





"El club el que sempre ha dit és que defensa uns valors del Barça des de la seva fundació, la llibertat d'expressió i el dret a decidir en democràcia. A partir d'aquí, si finalment hi ha una Declaració Unilateral d'Independència, caldrà estudiar jurídicament", ha dit.





En aquest sentit, Vives ha assegurat que l'única opció que tindrien en ment és "jugar a la Lliga de Futbol Professional". El portaveu al·lega que "a Laliga li interessarà".





"Els socis de Laliga tindran alguna cosa a dir, més enllà del que digui el seu president. Som socis de la Lliga i hem de aportar algun valor a aquesta Lliga, que també ens ajuda a nosaltres a la marca", ha declarat.





"Qualsevol Lliga del món voldria tenir el Barça. Hi ha molts exemples en el món d'equips que no formen part d'un Estat i no obstant això juguen en aquest Estat. Però som socis d'aquesta Lliga i de moment aquí estem, la resta, si té d'arribar, ja arribarà", ha explicat.