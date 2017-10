Manifestacions multitudinàries durant la vaga general a Catalunya

La Plaça Universitat ha quedat totalment desbordada per la gent.





Milers d'estudiants han iniciat el migdia d'aquest dimarts una manifestació en protesta contra la violència policial a la jornada del referèndum. Emmarcada en la jornada d'aturada general, la marxa ha avançat absorbint a les columnes i gent que anaven arribant per unir-se.





Sota una pancarta a la capçalera que resa 'Democràcia', els manifestants avancen per Gran Via amb càntics com 'No és s'enganxin a els nostres avis', 'Hem votat', 'Els carrers seran sempre Nostres' i 'Independència'.





Com es pot veure en les següents imatges, la plaça Universitat ha quedat totalment desbordada:









Les manifestacions també s'han donat arreu del territori català, que protesta contra l'actuació policial i la repressió sofertes diumenge passat durant la votació del referèndum.





Un comerç a la Gran Via de Barcelona anuncia el seu tancament en suport a la vaga general.





Catalunya viurà aquest dimarts una jornada en què coincideixen una convocatòria de vaga general per part dels sindicats CGT, COS, Intersindical-CSC i IAC i l'anomenat "atur de país" convocat per la Taula per la Democràcia, integrada per UGT, CC .OO., Pimec, Cecot, ANC i Òmnium Cultural, que secundarà també el Govern.

Encara CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya subscriuen el "atur de país" sí que s'han desmarcat de la vaga general convocada per sindicats minoritaris i també han demanat que les empreses pactin amb els seus empleats què aturades fer durant el dia per protestar contra les actuacions policials produïdes el 1-O.

En cas de desacord amb l'empresa, la Conselleria ha assenyalat que els empleats podran exercir el seu dret a vaga "amb els drets i obligacions establerts per la llei", el que comporta descomptar del sou el dia no treballat.

Ha subratllat que la vaga és un dret fonamental que els treballadors poden exercir per defensar els seus interessos, "el que comporta drets i obligacions".





Uns ciutadans tallen un carrer de Barcelona amb motiu de la vaga 3-O.

Des Foment del Treball han destacat que aquest "atur de país" per part de la Taula per la Democràcia no té cobertura legal ni disposa d'una convocatòria formal de vaga, de manera que "priva els treballadors de la possibilitat d'exigir els seus drets".

La patronal ha remarcat que les faltes a la feina no justificades "tenen el tractament que preveu tant la llei com els convenis col·lectius", i s'ha mostrat oberta a resoldre tots els dubtes que pugui ocasionar aquesta situació.





TALLS DE TRÀNSIT I SERVEIS MÍNIMS EN EL TRANSPORT PÚBLIC





Les principals carreteres catalanes estan tallades passades les 09.45 hores per manifestacions, piquets i marxes lentes amb motiu de l'aturada general convocat per aquest dimarts.





L'A-2, l'A-7 i l'AP-7 registren talls que obliguen a desviar el trànsit en diferents punts del territori, de la mateixa manera que l'Eix Transversal (C-25), la C-31 i la C-32 , mentre que la T-11, que uneix Tarragona i Reus, també està tallada, igual que la N-340 i la N-420.





A Barcelona ciutat estan tallades la Ronda del Mig, la travessera de Dalt i la de Gràcia, a més de la B-23 -un dels principals accessos a la ciutat-, mentre que la Gran Via, l'avinguda Meridiana i la Ronda Litoral ( B-10) han estat tallades durant més d'una hora i ja han estat reobertes al trànsit.









Per la seva banda, el metro de Barcelona ha ofert el 35% del servei habitual entre les 6.30 hores a les 9.30 i el bus un 55%, segons dades de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), tot i que els serveis mínims fixats eren del 25%.





A partir d'aquesta hora han començat a tancar-se totes les parades de metro, que no es reobriran fins a les 17 hores perquè durant tota aquesta franja -de 9.30 a 17 hores- no circularan ni metres ni busos.









En els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), en aquesta franja horària han circulat un 25% dels trens habituals, ha informat la companyia en el seu compte de Twitter.









VAGA GENERAL I MANIFESTACIÓ

Els sindicats minoritaris CGT, COS, Intersindical-CSC i IAC van convocar la setmana passada vaga general després de les operacions policials i les detencions a membres del Govern per intentar evitar el referèndum sobre la independència, ja que consideren que suposa un atac als drets laborals i civils.









Aquests quatre sindicats han rebut el suport de partits polítics com la CUP, ERC i Podem Catalunya, així com també d'Òmnium i l'ANC, han explicat fonts de la IAC.

Els sindicats han convocat diverses concentracions a les 12 hores en diferents ciutats catalanes, que a Barcelona serà a la plaça Universitat.

I s'ha convocat una manifestació unitària a les 18 hores que sortirà de Jardinets de Gràcia i arribarà a plaça Catalunya, i que es celebrarà també a les altres tres capitals de província catalanes.

També a les 18.00 les entitats sobiranistes han convocat concentracions davant els ajuntaments de les capitals de comarca -a la ciutat de Barcelona serà a la plaça Universitat-.