Fiscalia investiga possibles amenaces de dos ajuntaments als hotels on s'allotjen policies

Un hotel de Calella que allotjava als agents decidir tancar, després de les protestes.





El fiscal especial per a delictes d'odi i discriminació de Barcelona ha obert diligències d'investigació per esbrinar si els Ajuntaments de Calella i Pineda de Mar van amenaçar als responsables dels hotels on s'allotgen agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil per expulsar-los de les seves installacions.





En un decret, el fiscal considera que els fets, de ser certs, podrien ser constitutius dels delictes d'amenaces, coaccions i delictes comesos amb ocasió de l'exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques "per la pertinença dels afectats a la nació espanyola ".





Com a primera instrucció, el fiscal ha ordenat a la Unitat Adscrita del Cos Nacional de Policia que practiqui totes les diligències que permetin "la comprovació dels fets, la seva aclariment i la identificació dels seus autors".





La fiscal cap de Barcelona, Anna Magaldi, ha delegat en el fiscal per delictes d'odi la investigació després de tenir coneixement a través de la premsa que agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional havien estat expulsats i que "podria haver responsables municipals implicats en aquests fets ".





"COMPORTAMENT MAFIÓS"





En el seu escrit, també alludeix a un document "suposadament" signat pel gerent de la cadena d'hotels Checkin que afirmava haver tingut una reunió amb els responsables de l'Ajuntament de Pineda i que es veuen obligats a desallotjar de dos dels seus establiments: Sota amenaça de tancar-nos els hotels durant cinc anys, diu aquest comunicat que ha circulat per xarxes socials.





De fet, la vicepresidenta del Govern central, Soraya Sáenz de Santamaría, ha llegit textualment un missatge que va rebre ahir a la nit de la Guàrdia Civil: "A causa d'una reunió que hem tingut amb responsables de l'ajuntament de Pineda de Mar, ens veiem obligats sota amenaça de tancar-nos els hotels durant cinc anys, a desallotjar el contingent de policies nacionals dels nostres hotels ".









Segons la vicepresidenta del Govern central, "això és un comportament mafiós". "I no tolerarem comportaments mafiosos dels ajuntaments a Catalunya", ha afirmat rotunda, per afegir després que el Govern que dirigeix Carles Puigdemont i els independentistes han perdut "qualsevol vergonya democràtica".





DOS COMUNICATS





No obstant això, els hotels Checkin Mont-palau i Checkin Pineda, en un comunicat conjunt amb l'Ajuntament, han desmentit haver estat amenaçats i defensen que "en cap cas hi ha hagut cap mesura de pressió a l'hora de prendre aquesta decisió".





L'Ajuntament i els dos hotels han assegurat que els agents deixaran els establiments aquest mateix dimarts "per raons de seguretat i amb la finalitat de garantir la convivència del municipi", després de les protestes ciutadanes a la seva portes per demanar que es vagin.





Assegura que els agents han tingut "un comportament exemplar durant tota la seva estada", i que la seva sortida estava prevista per al dijous, però que després dels esdeveniments que han succeït des de diumenge, el govern municipal i els establiments, conjuntament, han plantejat avançar la sortida.





Després de l'operació policial de diumenge contra el referèndum, grups de manifestants han acudit aquests dies a diversos hotels de localitats com Calella i Pineda de Mar per cridar consignes contra els agents.





No obstant això, aquest mateix dimarts el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciat que el Govern ha pres la decisió que ni els policies ni els guàrdies civils "abandonin cap hotel on hi hagi contracte en vigor".





En una compareixença sense pregunta des del Ministeri de l'Interior després de reunir a la Moncloa amb el president del Govern, Mariano Rajoy, Zoido ha acusat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, d ' "encoratjar l'assetjament totalitari" contra els agents.





DENÚNCIA DE MILLO





El delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, ha assegurat que hotelers de Calella han rebut "amenaces i coaccions" per fer fora els efectius de la Guàrdia Civil que estaven allotjats.





"Directors i personal d'alguns hotels, no tots, han rebut coaccions i amenaces, fins i tot a la seva família, si no els feien fora", ha dit Millo en una entrevista d'Onda Cero recollida per Europa Press.

Per això, ha sostingut que s'ha acordat traslladar als agents de la Guàrdia Civil a altres zones on puguin estar segurs, ja que "van a romandre aquí fins que sigui necessari".





Ha culpat d'aquesta situació al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al qual ha titllat d'irresponsable per "generar odis i animadversió contra tot el que és Espanya i els espanyols".





"Oblida que els catalans també som espanyols i que una part no vol trencar amb la resta d'Espanya", ha afegit, i ha sostingut que Puigdemont està trencant la convivència, cosa que ha considerat gravíssim.





Preguntat per si hi haurà declaració unilateral d'independència, ha considerat que hi ha "una probabilitat alta de que això passi", tot i que confia que abans es trobi una solució.





"Espero que entre tots puguem convèncer --a Puigdemont-- abans que ho faci que seria una terrible aberració amb conseqüències molt difícils de preveure ara mateix", ha afirmat, i ha reclamat tornar a la legalitat.