Jordi Cuixart i Jordi Sànchez en una imatge d'arxiu.





Hi ha un refrany espanyol que diu "qui amb nens se'n va a dormir, mullat s'aixeca". Això es podria aplicar a la irresponsabilitat del Govern de Puigdemont & Junqueras i els seus respectius partits a l'hora de posar-se en mans de la CUP i, sobretot, en mans de dos "hooligans polítics" malalts de protagonisme com són els dos Jordi, Cuixart i Sànchez, que s'han apoderat del carrer amb manifestacions i actituds que no són precisament pacífiques i alegres.





Els manifestants estan actuant de manera incontrolada insultant no solament als policies i guàrdies civils sinó també increpant amb frases que conviden a l'enfrontament i no al diàleg, la convivència i la tolerància.





Ningú ha de fer justícia pel seu compte, sinó acudir-hi quan algú considera que els seus drets han estat vulnerats. Estem en un estat de dret que s'està vulnerant. No acceptar-pot comportar conseqüències irremeiables.





Els mitjans de comunicació també estan sent objecte d'insults, amenaces, empentes i han escoltat frases com "premsa espanyola manipuladora".





Els carrers són de la CUP, Cuixart i Sànchez. A la Generalitat la situació se li ha anat de les mans i ha aprofitat la convocatòria de la CGT, sindicat de la CUP, per dur a terme una vaga general, on les persones que no la secunden són obligades a quedar-se a casa en tallar vies de comunicació i deixar-los sense transport públic. On són els drets d'aquestes persones? Els drets són els que imposen la seva voluntat, ideologia i intransigència.





La Generalitat ha caigut en la seva pròpia estratègia i recuperar una altra vegada el control de la situació a hores d'ara sembla bastant improbable donat el caire que està prenent la situació, amb barricades, talls de carrers, focs provocats i una multitud de gent arengada.





On és el seny? I el diàleg que demana Puigdemont amb la boca petita? "Ull per ull i tothom acabarà cec", deia un pacifista universal com Mahatma Gandhi, que no només ho deia, sinó que el practicava.