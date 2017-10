Interior farà "tot el necessari" contra l'assetjament que pateixen Policia i Guàrdia Civil a Catalunya

El ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, reunit amb els alts càrrecs de les policies.





Juan Ignacio Zoido ha acusat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, "d'encoratjar l'assetjament totalitari" contra els agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.





El ministre de l'Interior ha anunciat que el Govern ha pres la decisió de que ni els policies nacionals ni els guàrdies civils "abandonin cap hotel on hi hagi contracte en vigor".





En una compareixença sense pregunta des del Ministeri de l'Interior després de reunir a la Moncloa amb el president del Govern, Mariano Rajoy, i la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el ministre de l'Interior ha condemnat els "setges que representen l'odi i el totalitarisme", comprometent-se a recórrer als tribunals per frenar-los.





"Són actes tumultuàris" que el ministre ha relacionat de manera "directa amb les paraules" del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en què ahir dilluns va exigir la sortida de Catalunya de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.





"L'únic que fan allà", ha dit sobre aquests agents, "és garantir la llibertat i drets de tots els catalans, compliment ordres jurisdiccionals".





REUNIÓ A MONCLOA





Poc abans, Zoido s'ha reunit al Palau de la Moncloa amb Rajoy i Santamaría per analitzar la greu situació a Catalunya i prendre una decisió.





Prèviament, el titular d'Interior ha reunit d'urgència a primera hora als directors generals de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil per estudiar les mesures contra l'assetjament de grups independentistes als agents desplegats a Catalunya.





Fonts d'Interior han explicat que a sobre de la taula s'han estudiat "totes les mesures" possibles per defensar la legalitat i mantenir el seu compromís amb les ordres judicials, des que se'ls va donar instruccions per impedir el referèndum il·legal de diumenge passat, 1 de octubre.





REUNIÓ D'URGÈNCIA





Zoido s'ha reunit d'urgència aquest dimarts 3 d'octubre a primera hora als directors generals de la Policia Nacional, Germán López Iglesias, i de la Guàrdia Civil, José Manuel Holgado, per estudiar les mesures "dins de l'Estat de Dret que frenin el intolerable persecució "contra agents per part de grups independentistes a Catalunya. També assisteix el secretari d'Estat, José Antonio Nieto.

Tots els sindicats de la Policia Nacional han realitzat una nova crida davant el Ministeri de l'Interior perquè "talli immediatament" l'assetjament que pateixen els agents desplaçats a Catalunya en el dispositiu per frenar la independència.





Si no és així, exigiran dimissions del director general del Cos, Germán López, el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, o fins i tot el president del Govern, Mariano Rajoy.

En un comunicat, SUP, CEP, UFP, SPP i ASP critiquen els "atacs, assetjament, persecució i assenyalament" en una campanya "simultània" en què s'han triat objectius com hotels i comissaries per "posar al centre de la pressió de determinat sector social a qui s'han limitat a complir amb la legalitat durant l'1-O, per ordre judicial ".









Exigeixen a Zoido que "aturi immediatament amb totes les mesures legals, logístiques, polítiques o de qualsevol tipus que posin fi a aquestes pràctiques mafioses".





"Ja és hora que deixi de fugir d'estudi", li diuen al ministre.

Les associacions de guàrdies civils també han reclamat que es protegeixi els agents que exerceixen el seu treball emparat pel mandat judicial.





Totes les organitzacions professionals han demanat a l'Estat que actuï ja per frenar el que interpreten com una "campanya orquestrada per una minoria radical per dinamitar el marc de convivència".





