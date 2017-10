La dona que va denunciar que la Policia li havia trencat els dits va mentir

La dona que va denunciar que diumenge passat la Policia li havia trencat els dits de la mà un a un, Marta Torrecillas, ha admès ara, en declaracions a TV3, que només té una capsulitis, és a dir, una inflamació de la càpsula articular.





Marta Torrecillas va enviar un missatge a una amiga en què assegurava que la Policia l'havia desallotjat d'un col·legi electoral tirant-la per les escales, tirant-li coses i trencant-li els dits de la mà, "expressament un a un".





Va afegir que la van fer fora a puntades de peu, fent-rodas per les escales.

















A més, afirmava que l'havien tocat els pits i l'havien pegat. "Això és molta maldat", rematava.





Precisament, per declaracions com aquestes, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha ficat en un jardí en denunciar "agressions sexuals" per part de la Policia en el dispositiu per frenar el referèndum de l'1 d'octubre. Unes paraules que ara estudia la Fiscalia.





En les imatges del desallotjament de l'esmentat col·legi es veu com Torrecillas es tira a terra quan els agents l'conviden a abandonar el lloc i la agafen perquè ho faci.

















Els antiavalots intenten aixecar-la subjectant primer la mà dreta, però ella es resisteix agafada a una altra persona amb la mà esquerra, després tracta que l'agent la deixi anar la mà dreta utilitzant l'esquerra. La arrosseguen uns graons, després baixa altres de cames i després, ja de peu, baixa altres pocs i es torna a asseure per eviar que la treguin del col·legi.





En una segona part del vídeo es pot veure com Torrecillas ja està fora de l'edifici, dirigint-se cap una ambulància aparcada al costat de l'Arc de Triomf de Barcelona i no s'aprecia cap tipus de lesió.

















Però ahir, Marta Torrecillas ha assegurat en un programa de TV3, que inicialment va pensar que tenia els dits trencats, però l'han dit que es tracta d'una capsulitis, és a dir, una inflamació de la càpsula articular que recobreix l'articulació, en un de sol dels dits.





"Quan aquestes en aquesta situació, el primer que penses és bo, m'han trencat el dit", precisa a la televisió catalana, en les imatges es pot apreciar que té un dit immobilitzat de la mà esquerra.





Però tot seguit aclareix que ara l'han "explicat bé" i que té una capsulitis, que provoca que es quedin els "dits tesos i no els puguis moure".