El PSOE prepapara la reprovació de Santamaría per ordenar les càrregues policials de l'1-O

El PSOE ha anunciat la presentació d'una iniciativa al Congrés amb la qual pretén la reprovació de la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, com a responsable de les instruccions que van donar lloc a les càrregues policials a Catalunya amb "centenars de ferits" en la jornada del referèndum independentista.





Segons ha explicat la portaveu del Grup Socialista, Margarita Robles, en roda de premsa al Congrés, el PSOE presentarà una interpel·lació al Govern per al seu debat la setmana que amb idea que, set dies després, el 17 d'octubre es voti la reprovació de la vicepresidenta.





"Estem amb l'Estat de Dret i donem suport a les forces de seguretat, però la responsabilitat política última és de la vicepresidenta del Govern", ha proclamat abans d'aclarir que aquesta iniciativa no influirà en el compromís del PSOE amb la defensa de l'Estat de Dret davant del repte independentista.





"Només amb l'imperi de la llei i amb la defensa de l'Estat de Dret es pot avançar en plantejaments democràtics", ha afirmat, per reiterar que el PSOE dóna suport l'Estat de Dret "tot i el que està fent aquest Govern".





Però davant que va passar diumenge, el PSOE considera que té l'obligació de demanar les explicacions oportunes. El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, també ha defensat la iniciativa de reprovar la vicepresidenta al·legant que va ser l'encarregada de coordinar tota l'actuació dels agents i dels serveis d'informació. En la seva opinió, el diumenge 1 d'octubre es va demostrar la "insuficiència de l'Estat de dret" i "alguna responsabilitat política" ha d'haver.





En declaracions a Cuatro, el socialista ha lamentat la imatge que després l'1 d'octubre s'ha projectat d'Espanya "com un Estat mancat de drets i de democràcia" a conseqüència dels enfrontaments de la jornada de votació del referèndum d'autodeterminació. "Aquest cost per a la nostra democràcia és conseqüència de la improvisació del PP", ha recalcat.





CONDEMNA LES CÀRREGUES, PERÒ S'EXIMEIX ALS AGENTS





La portaveu parlamentària ha condemnat "amb tota energia" les càrregues policials, però eximeix de tota responsabilitat als policies i els guàrdies civils, enviat en precàries condicions laborals a Catalunya, i responsabilitza en exclusiva a la vicepresidenta de les instruccions que van rebre, doncs ella va estar coordinant el diumenge tot el dispositiu.





Aquestes ordres han fet més que la comunitat internacional , des de les institucions i governs europeus, fins a l'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans hagin clamat contra l'ús de la violència contra els catalans que reivindiquen el dret a decidir.





Fins ara, el Congrés ha reprovat ja a dos ministres del Govern de Rajoy: Rafael Catalá, titular de Justícia, per la seva actuació en la investigació de casos judicials contra el PP, i Cristóbal Montoro, responsable d'Hisenda, per l'amnistia fiscal de 2012 que va ser declarada inconstitucional pel TC.





LAMENTA QUE RAJOY TARDA A COMPARÈIXER





D'altra banda, Roures també ha lamentat que la compareixença del president del Govern, Mariano Rajoy, per parlar de la situació a Catalunya es demori a la setmana següent. En la seva opinió, aquesta intervenció de Rajoy hauria de produir-se aquesta mateixa setmana, més encara quan aquest mateix dimecres el Parlament Europeu celebrarà un debat sobre Catalunya després de les càrregues policials del diumenge.





Però la portaveu també ha llançat un missatge a la Generalitat, que porta "saltant-se la legalitat molt temps". "No pot conduir a Catalunya a aquesta situació de fractura social en què està en aquest moment. Ens sembla gravíssim, una irresponsabilitat", ha advertit.





Els socialistes no reconeixen els resultats del referèndum de l'1-O, per haver-se celebrat sense cap garantia democràtica, però fins i tot en el cas que s'acceptaran, el Govern hauria de tenir en compte que hi ha "cinc milions de catalans" que no donen suport a la independència i per als que també ha de governar.





El PSOE urgeix al Govern i a la Generalitat que estableixin ja un diàleg per buscar una sortida a la situació actual. Els socialistes, ha afegit, intenten contribuir amb el diàleg parlamentari que han proposat al Congrés amb la creació d'una Comissió per estudiar la modernització de l'Estat autonòmic espanyol. Però el diàleg bilateral amb la Generalitat ha de liderar-Rajoy, ha precisat Roures.