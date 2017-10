CaixaBank registra un saldo de 652 milions d'euros en productes d'estalvi a llarg plaç al setembre

CaixaBank va registrar un saldo positiu en les subscripcions netes a productes d'estalvi a mitjà i llarg termini de 652 milions d'euros al setembre.





Entre aquests productes a mitjà i llarg termini es troben tant els fons d'inversió propis i de tercers com les assegurances d'estalvi i els plans de pensions.





Així, el saldo positiu corresponent als fons d'inversió tant propis com de tercers es va situar en 102 milions d'euros durant el novè mes de l'any, segons han explicat fonts del banc, que incideixen que CaixaBank aposta per l'assessorament a llarg termini, que no se circumscriu únicament a fons d'inversió.





Així mateix, l'entitat financera presidida per Jordi Gual va registrar al setembre un saldo positiu de 436 milions d'euros en assegurances d'estalvi i altres 114 milions en plans de pensions, la qual cosa fa un total de més de 650 milions d'euros en productes d'estalvi a mitjà i llarg termini.





Els tres fons de CaixaBank més venuts en renda variable en el mes de setembre han estat Cabk Comunicacions, Cabk Multisalud i Cabk Borsa Espanya 150.





En renda mixta han encapçalat el rànquing Cabk Creixement, Cabk Oportunitat i MBK Fondo Etico, mentre que en renda fixa han destacat Cabk RF Selec HY, Cabk Estalvi i Cabk RF Dolar.