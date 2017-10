Els observadors internacionals confirmen que el referèndum no compleix els estàndards

L'equip d'observadors internacionals International Limited Observation Mission (Ilom), liderat per l'exambaixador holandès Daan Everts, ha conclòs que el referèndum l'1 d'octubre no va poder complir els estàndards internacionals "per les circumstàncies adverses en què es va celebrar" a causa de la intervenció policial.





En un comunicat, els observadors han destacat que durant la votació es van produir càrregues policials i es va requisar material, i assenyalen que, "malgrat això, el personal de les taules de votació es va esforçar molt per intentar seguir els procediments electorals".





Si bé l'informe de l'equip que lidera Everts apunta que no s'han complert els estàndards internacionals, avisa que l'actuació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per impedir el referèndum "ha reforçat" el resultat de la votació.





Els observadors han seguit el procés del referèndum des de principis de setembre, i han constatat que "la resposta del Govern espanyol, que pretén respectar l'Estat de dret i protegir la integritat territorial, ha tingut l'efecte contraproduent de reforçar el resultat".





"L'ús de la força mostrada per la policia espanyola no té lloc en democràcies consolidades", subratllen, i destaquen que la resposta del Govern espanyol per intentar evitar el referèndum s'ha basat en la força.





CRÍTIQUES A LA LLEI DEL REFERÈNDUM





L'informe també analitza el procediment pel qual es va il·luminar la llei del referèndum, i assenyala que es va aprovar "incomplint una sèrie de bones pràctiques, com la lectura única, el debat limitat, sense consultar el consell de garanties i sense una majoria simple qualificada ".





Quant a la Sindicatura Electoral de Catalunya --la junta electoral de l'1-O que es va dissoldre una setmana abans--, els observadors internacionals expliquen que es van reunir en diverses ocasions amb els seus membres, que van patir "amenaces i multes" per part del estat i els tribunals.





Això va provocar que "moltes de les disposicions per al referèndum no es van fer públiques i el procés no fos transparent", alerten, i assenyalen que l'Estat actuava contra totes les decisions que prenien.





Recorden, a més, que els membres de les meses no van poder ser informats amb normalitat perquè la policia va intervenir les cartes de notificació, i que molts catalans no sabien on havien de votar perquè no es van proporcionar llistes de les taules de votació.





EL DIA DE LA VOTACIÓ





Els observadors internacionals es van dividir en deu equips i van visitar 106 centres de votació diumenge passat: van veure que el registre electrònic va fallar a primera hora i que es va optar per "mètodes de verificació propis" fins que va tornar a funcionar.





En dos terços de les taules faltava material essencial com paperetes i el registre electoral, si bé "en el 98% dels centres visitats les persones podien votar" perquè s'oferien alternatives i recursos.





Van veure intervencions dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, i van constatar que la intervenció policial va provocar que "a més del 25% de les taules el procés de votació fos temporalment suspès o el material de votació s'amagués per evitar seva confiscació ".