JxSí i la CUP inicien el compte enrere per declarar la independència

Imatge d'arxiu d'Anna Gabriel i Carles Puigdemont.





JxSí i la CUP han proposat aquest dimecres que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparegui dilluns al ple del Parlament per explicar les conseqüències de la votació del referèndum de l'1 d'octubre.





Així ho han plantejat a la Junta de Portaveus que s'ha celebrat a la cambra, destacant que seria l'únic punt de l'ordre del dia del ple i que el contingut de la compareixença hauria de consistir en una valoració dels resultats de l'1-O i la aplicació de l'article 4 de la Llei del Referèndum.





Aquest article estableix que en els dos dies següents a la proclamació dels resultats del referèndum, el Parlament celebrarà una sessió ordinària per "efectuar la declaració formal de la independència de Catalunya, els seus efectes i acordar l'inici del procés constituent".





INDEPENDÈNCIA "EN QÜESTIÓ DE DIES"





De fet, el mateix president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha subratllat aquest dimecres que la declaració d'independència s'efectuarà "en qüestió de dies", després que el 'sí' guanyés amb el 90% dels vots en el referèndum del diumenge.





En una entrevista de la BBC -grabada abans de la declaració institucional del Rei Felipe VI, Puigdemont afirma que s'aplicarà la llei del referèndum: "Anem a declarar la independència 48 hores després que siguin oficials tots els resultats".





Això vol dir que la declaració d'independència podria fer-se efectiva "a finals d'aquesta setmana o principis de la pròxima", detalla.





Puigdemont avisa el Govern central que suspendre l'autonomia de Catalunya o detenir-seria "un altre error d'aquesta cadena d'errors" que, lluny d'aplacar als independentistes, està provocant un increment del suport social al referèndum.





"Avui estem més a prop de la independència" perquè a cada actuació del Govern central s'acumula més força social a favor d'ella, afegeix el president català, que en preguntar per si creu que es poden donar per vàlids els resultats de l'1-O, defensa que si.





SENSE CAP VALIDESA





En repetides ocasions l'Executiu de Mariano Rajoy ha recordat que el referèndum és completament il·legal i fins i tot ha negat que al que ha passat l'1-O es pugui dir així, ja que no només el Tribunal Constitucional va suspendre el plebiscit, sinó que no es van complir les garanties. Sense cens, sense paperetes, sense material per a l'elecció totes les garanties van saltar pels aires.





Així mateix ho han admès els propis observadors internacionals als quals el mateix Govern va convidar. L'equip d'International Limited Observation Mission (Ilom), liderat per l'exambaixador holandès Daan Everts, ha conclòs que el referèndum l'1 d'octubre no va poder complir els estàndards internacionals "per les circumstàncies adverses en què es va celebrar" a causa de la intervenció policial .





I finalment el pronunciament d'Europa va ratificar, malgrat no pronunciar-se en un "assumpte intern" d'Espanya, el marc de la Constitució espanyola.