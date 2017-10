El president de Mercadona assegura sentir-se "espantat" per la situació a Catalunya

El president de Mercadona, Juan Roig, s'ha mostrat aquest dimarts "molt preocupat" i "espantat" per la situació que s'està vivint a Catalunya i ha demanat als polítics que "solucionin aquest problema" perquè és "el seu treball" a través del "diàleg i l'entesa".





Així ho ha indicat Roig als mitjans de comunicació abans de participar en l'acte convocat per l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE) celebrat a Madrid per reivindicar el Corredor Mediterrani, després de ser preguntat per la situació a Catalunya.





"Com a espanyol i com a persona estic molt preocupat i estic espantat. Aquesta és la paraula. Hi ha un gravíssim problema a Espanya i cal reconèixer-ho", ha subratllat el president de Mercadona.





En aquest sentit, ha indicat que els empresaris el que volen és "tranquil·litat" per tirar endavant les seves empreses i generar riquesa. "Els polítics, que és el seu treball, han de solucionar aquest problema amb el diàleg i l'entesa", ha puntualitzat Roig per a qui cal trobar una solució a la situació.





"Espanya és un país molt gran i bo, que està compost per moltes regions amb molt poder i afecte i nosaltres ens volem entre tots els espanyols i tenim alguna divergència que, mitjançant diàleg, s'hauria de solucionar", ha postil·lat.





Roig no ha volgut entrar més en el tema perquè creu que quan parla de política sol "ficar la pota", ha dit, però ha volgut subratllar que Espanya "és un gran país" i s'haurien de trobar "les formes de dialogar".





D'altra i preguntat per la importància del Corredor del Mediterrani, ha reiterat que "el millor per a Espanya és que, a més d'una Espanya radial, hi hagi una circular".