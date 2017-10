Sáenz de Santamaría denunciarà a Stòitxkov en defensa del seu honor

Stòitxkov va lluir un braçalet català durant l'entrevista.





La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, està disposada a denunciar a l'exjugador del FC Barcelona, Hristo Stòitxkov, en defensa del seu honor i el de la seva família, després que el búlgar hagi titllat a tota la seva família de "franquistes".





"El seu avi, franquista; el seu pare, franquista; aquesta, franquista; el seu fill, franquista", va enumerar l'exfutbolista en un programa de televisió d'Univisión Esports sostenint una foto de la vicepresidenta.





"És ella la que demanda les coses que hem de fer? Si us plau dimiteix ja. No pots enviar la policia a pegar a gent innocent. Govern d'Espanya, sou una vergonya total. Per això estareu on us mereixeu, separats del món", va dir.









Probablement, Stòitxkov s'estava referint a José Antonio Sáenz de Santamaría, que va participar en la Guerra Civil i va tenir diversos càrrecs franquistes, però no és el seu parent.





El búlgar sempre s'ha declarat defensor de la independència de Catalunya. De fet, quan jugava amb Bulgària, ho feia amb un braçalet amb la bandera catalana.