La venda de Mediapro, a punt

Jaume Roures mantindrà el control de Mediapro.





En Mediapro confien que octubre marqui un abans i un després per a la composició del seu accionariat. Després de diferents reunions la productora de Jaume Roures es prepara per canviar de socis i donar la benvinguda al fons xinès Orient Hontai Capital, confiant que la tensió del procés independentista no freni l'operació.





Els fundadors Jaume Roures i Tatxo Benet, pretenen mantenir, no només les seves accions -un 12% cadascun-, sinó també el control de la companyia. Així, a l'entorn de Roures es fa broma amb que el català es mantindrà en els despatxos i no caldrà aprendre xinès per satisfer les demandes dels eventuals compradors.





La signatura de publicitat WPP, amb un 22,5% d'Imagina, ha manifestat la seva intenció de romandre en el grup. L'acord base fins i tot està a punt, a falta de perfilar flecos.Además d'Orient Hontai, han mostrat interès a entrar en el grup les firmes Access Capital Partners, Advent International i Pamplona Capital Management, aquests els últims a caure abans que es focalitzés la negociació a Orient Hontai Capital.





Ni Orient Hontai vol arriscar-se a aterrar en el mercat sense el know how necessari ni Roures té a dia d'avui intencions de retirar-se.





Imagina, el grup de Mediapro, va tancar 2016 amb els seus "millors resultats històrics", segons va comunicar la companyia, amb una facturació de 1.536 milions d'euros i un ebitda de 162 millones.Orient Hontai Capital participa en diferents fons presents en el negoci de les tecnologies de la informació, la publicitat mòbil, l'assistència sanitària i els videojocs. La partida es juga ara amb Mediapro.