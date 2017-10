Piqué es queda: "Considero això una família"

Piqué a la roda de premsa.





El jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, ha parlat en roda de premsa sobre tot el relacionat amb la independència de Catalunya i les seves valoracions personals sobre això, que havien creat un clima d'alta tensió a la Selecció Espanyola.





El català ha afirmat que es queda a 'La Roja': "El dia de portes obertes l'entrenament va ser difícil. Òbviament no t'agrada que la gent estigui en contra teva i, a més, rebre xiulets i insults no és del grat de ningú. Crec que és un repte per a mi, crec que puc donar-li la volta".





"Vull ajudar en tot el que jo pugui. Divendres el primer partit. Estem davant d'un objectiu que portem més d'un any darrere. Encara que tinguem a prop és molt complicat", ha dit.





El que li "fa mal" al jugador és que dubtin del seu compromís: "És impossible posar en dubte el meu compromís. Considero això una família, porto aquí des dels 15 anys. És una de les grans raons per les quals segueixo aquí. El compromís per la selecció nacional ha estat el màxim per la meva part", ha aclarit.





"Em fa mal que hagin dubtat del meu compromís, em sento molt orgullós d'estar a la Selecció Espanyola, de formar part d'un grup únic".





Piqué ha parlat també dels seus comentaris després del partit davant la UD Las Palmas. "No em penedeixo perquè és el que sento, però crec que estem en un món en el qual tots som persones, i les persones tenim les nostres opinions. És impossible que tots pensem igual. Respecto que hi hagi altra gent que pensi que els catalans no tenim de votar. Ho respecto, cadascú té la seva opinió", ha explicat.





"Hi ha gent a Espanya que pensa molt diversament i cada un pot opinar el que li doni la gana. Només hem de respectar-nos i respectar les nostres opinions. Estic convençut que tots els xiulets és difícil que parin però, si hi ha gent que està dubtant, que m'escolti. Si fos aficionat i pogués decidir em decantaria per animar".





Respecte al que es diu sobre Piqué votant per Catalunya i després anant amb la Selecció, el jugador creu que "no és incongruent. Un independentista podria jugar aquí. L'independentista no té res en contra d'Espanya. A Espanya hi ha gent de puta mare. El català no està en contra d'Espanya. Hi ha molts que només volen tenir el seu propi país".





"La meva resposta és el de menys. Hi ha un problema molt gran polític que cada vegada va a més. La solució és el diàleg. Els meus fills són colombians, libanesos, catalans i espanyols. Els països no importen avui dia", ha aclarit.





Pel que fa a la barreja de política i esport: "Som jugadors però som persones. Parlar de política és un marró, però per què no expressar-se. Entenc a qui diu que no es vol mullar. Però vull que siguin comprensius amb mi".





"El tema de Ramos és una mentida, ens portem fenomenal, serem socis d'un negoci que li vaig plantejar. La relació és fenomenal. Deixem-nos de tòpics".





També ha parlat una mica sobre l'enfrontament de divendres davant Albània. "És una selecció molt complicada, ja ho va demostrar classificant-se per l'última Eurocopa. Hem de tenir molta cura controlant bé el partit però sobretot quan recuperin la pilota que no creuen contres".