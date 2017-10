El 63% de la població té una alimentació adequada però baixa activitat física

El 63,3 per cent de la població té una alimentació adequada però baixa activitat física.





El 63,3% de la població té una alimentació adequada però baixa activitat física, encara que al seu favor cal destacar que no porten una vida sedentària, mentre que un 23,6% mostra tenir una alimentació inadequada, baixa activitat física i un estil de vida sedentari, segons mostra un nou estudi coordinat per la Fundació Espanyola de la Nutrició (FEN).

Finalment, un 13% de la població manté una alimentació mixta, és físicament actiu i porta estil de vida poc sedentari, segons les dades de l'estudi 'ANIBES', publicat a 'Nutrients', que té per objecte la identificació de patrons alimentaris en la població adulta espanyola i determinar la seva ingesta de macro i micronutrients costat a la despesa d'energia realitzat, així com descriure les relacions entre factors sociodemogràfics i els diferents models d'estils de vida.

Per arribar a aquestes conclusions s'han identificat quatre patrons alimentaris: el Patró 'tradicional', el Patró 'mediterrani', el Patró 'aperitius' i el Patró 'lactis i aliments ensucrats'. Els dos primers van ser els més comuns entre les persones amb un major nivell educatiu, enfront dels altres dos patrons.

Així mateix, explica el president del Comitè Científic de la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària (SENC), el doctor Javier Aranceta-Bartrina, "els patrons 'mediterrani' i 'tradicional' engloben un nombre significativament major d'adults d'edat més avançada (50 -64 anys), en canvi, el patró de 'lactis i aliments ensucrats' inclou una major proporció d'adults joves (18-30 anys)".

Pel que fa a diferències per sexe, afegeix, "es va trobar un major nombre d'homes en el patró 'aperitius' mentre que els patrons 'mediterrani' i 'lactis i aliments ensucrats' van tenir una presència més gran de dones, ajustant per edat i ingesta d'energia".





ESTILS DE VIDA

Un cop establerts aquests patrons, es van analitzar juntament amb els minuts per setmana dedicats a realitzar activitat física vigorosa o moderada, a caminar o anar en bicicleta, al temps dedicat a activitats considerades com sedentàries, la durada del son i l'existència o no d'hàbit tabàquic, aquest nou treball de l'estudi científic ANIBES va identificar tres patrons d'estil de vida.

Segons explica la doctora Carmen Pérez Rodrigo, presidenta de la SENC, en el patró alimentació mixta, actiu i poc sedentaris s'observa una major proporció de població masculina (71,9% homes enfront del 28,1% de dones) així mateix en el que el grup d'edat de 50 a 64 anys té una representació significativament baixa.

"Pel que fa a la ingesta d'aliments i begudes, aquest patró es caracteritza per un major consum de fruites, pasta, oli d'oliva, aigua i begudes alcohòliques", afegeix.

Per contra, en el grup més majoritari (Patró alimentació adequada - baixa activitat física - estil de vida poc sedentari), s'observa una proporció significativament major de dones (58,5%) i una alta proporció de persones amb un nivell educatiu baix.

Mentre que en el patró alimentació no adequada una proporció més gran d'adults joves, amb edats compreses entre 18 i 30 anys. A més, les persones incloses en aquest patró realitzaven un major consum de llet, brioixeria i pastisseria, sucre i dolços.

"Els homes van consumir més precuinats i begudes d'alt contingut alcohòlic, mentre que les dones van realitzar un consum significativament major d'entrepans salats, sucs i nèctars i refrescos amb sucre", afirma el doctor Aranceta-Bartrina, que ha estat l'investigador principal en aquest treball de recerca.

Per Aranceta-Bartrina, "les troballes d'aquest estudi subratllen la importància de dissenyar i implementar intervencions que abordin múltiples hàbits de risc per a la salut, considerant els patrons d'estil de vida, l'agrupació de comportaments de risc i els determinants associats".

A més, afegeix, "tal com s'ha comentat en aquest treball, cada individu pot tenir diversos comportaments poc saludables dins del seu estil de vida, la combinació podria afavorir l'augment de pes. De la mateixa manera, cal tenir en compte que les persones també pot tenir una combinació de pràctiques tant saludables com no saludables".