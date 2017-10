Brussel·les assegura que defensar la democràcia "de vegades requereix l'ús proporcionat de la força"

El vicepresident primer de la Comissió Europea i responsable d'Estat de dret, Frans Timmermans, ha defensat aquest dimecres el respecte de l'Estat de dret com un dels pilars per sostenir la democràcia i ha avisat que protegir-lo "de vegades requereix l'ús proporcionat de la força ".





"Ningú vol veure violència en les nostres societats. Tot i així, hi ha una obligació de tot Govern de sostenir l'Estat de dret i això a vegades requereix l'ús proporcionat de la força", ha declarat en un debat al Parlament Europeu dedicat al desafiament independentista a Catalunya.





Timmermans s'ha pronunciat així després de qualificar de "tristos" les imatges de les càrregues policials diumenge passat a Catalunya i d'afirmar que "la violència no resol res en política" i que no ha de ser emprada com a "arma o instrument".





El vicepresident comunitari ha fet una encesa defensa dels principis democràtics, entre els quals ha nomenat l'Estat de dret i els Drets Humans, per advertir que cap se sosté sense l'altre.





Per això, ha avisat, el respecte de l'Estat de dret "no és una opció" i si la llei "no et dóna el que vols" pots intentar canviar-la, "però no pots ignorar-la".





"Entenem que la gent vulgui expressar les seves opinions, la llibertat d'expressió és un dret fonamental de tot ciutadà europeu i espanyols. Però una opinió no és més valida que una altra només perquè ho expressen més alt", ha proclamat entre alguns aplaudiments, a l'inici del debat.





En aquest context, Timmermans ha subratllat que el vot de diumenge "no va ser legal" i que per a Brussel·les el desafiament independentista és un "assumpte intern" d'Espanya que ha de tractar dins de l'ordre constitucional del país.





DIÀLEG COM ÚNICA SORTIDA





Amb tot, el vicepresident comunitari ha instat a obrir les vies del diàleg "immediatament" i ha demanat a "tots els actors" que facin un pas per passar de la "confrontació al diàleg".





"Totes les vies de comunicació han de romandre obertes, és temps de parlar i trobar el camí per sortir del 'impàs', dins de l'ordre constitucional d'Espanya", ha expressat.





"No hi ha dubte que el referèndum no va ser en el marc de l'Estat de dret, tampoc hi ha dubte que l'única forma d'avançar és el diàleg ni que Espanya és un país on l'Estat de dret es respecta", ha indicat.





Segons el parer de Timmermans "no hi ha cap impediment" perquè s'iniciï "immediatament" una fase de diàleg entre el Govern de Mariano Rajoy i la Generalitat: "L'únic que necessiten és voluntat política".





Després d'escoltar les intervencions dels eurodiputats, Timmermans ha tornat a prendre la paraula per advertir que l'Estat de dret és la garantia que tots els ciutadans tenen un tracte igual davant la llei.





En aquest sentit, ha alertat que els "nacionalismes populistes" creuen que poden fer servir la democràcia com una "arma" que es pot emprar contra l'Estat de dret, perquè "en ser una majoria, la minoria ja no existeix".