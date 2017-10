Allau de sol·licituds per mitjançar entre Rajoy i Puigdemont

A tres dies de la celebració del referèndum il·legal d'independència i davant la incapacitat que el Govern i la Generalitat es senten a parlar per resoldre el conflicte secessionista, partits i organitzacions s'han prestat com a voluntaris per exercir de mediadors.





PSC





El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha ofert aquest dimecres la mediació dels socialistes catalans perquè no hi hagi "ni DUI ni 155", és a dir, ni declaració unilateral d'independència ni aplicar l'article 155 de la Constitució per intervenir l'autonomia de Catalunya.





Ho ha dit en un Consell d'Alcaldes del PSC a la seu del partit, una trobada al qual han acudit els alcaldes socialistes i en què s'ha abordat la situació política.





"Ni DUI ni 155, sinó negociació. I si els que han de negociar no ho aconsegueixen i han de cercar mediació, els ajudarem. I si volen que ho fem nosaltres, ens oferim", ha destacat Iceta.





El PSC --ha afegit-- no deixarà de defensar la convivència i les institucions d'autogovern catalanes, i per això parlarà "amb tothom, en públic i en privat, aquí, a Madrid i en el conjunt de l'Estat".





"No ens rendirem, per molt que se'ns digui ingenus, babaus o bonistes; ens és igual", perquè l'objectiu és aconseguir que hi hagi convivència i que es trobi una solució dialogada a la situació, segons Iceta.





Sobre la DUI, ha dit que el PSC farà servir tots els mecanismes al seu abast per evitar-la --aquest mateix dimecres el partit ha anunciat que demanarà empara al Tribunal Constitucional (TC) -, perquè "no es pot pretendre aplicar una llei suspesa ni que de la jornada l'1 d'octubre es desprengui cap mandat democràtic ".





No es pot --ha razonado-- perquè el referèndum no va tenir garanties i perquè "encara per donant bones les xifres de participació, no hi ha una majoria de catalans que abalen la independència".





"No en el nostre nom. No es pot trencar així la societat catalana ni separar-nos així de la resta d'Espanya. No es pot construir una nova república amb uns fonaments tan fràgils", ha sentenciat.





PODEMOS





El secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, també ha cridat al president del Govern, Mariano Rajoy, i el de la Generalitat, Carles Puigdemont, per demanar-los que se senten a negociar ia entre tots dos la recerca d'un mediador o d'un equip de mediadors per solucionar la crisi a Catalunya.





Així ho ha anunciat en la roda de premsa que ha ofert al Congrés després de la reunió de l'anomenada 'Taula de partits per la llibertat, la fraternitat i la convivència' convocada per Podemos i els seus socis d'En comú, IU i A Marea per buscar solucions al conflicte català, en què han participat PDeCAT, ERC, PNB, Compromís i, com a observadors, representants de CCOO i UGT i de forces europees d'esquerres, i de la qual ha sortit aquesta proposta.





Aquesta iniciativa arriba després que, després dels incidents de l'1 d'octubre, Podemos descartés a Rajoy i al seu Govern com a interlocutors vàlids en el conflicte català, en considerar que la seva estratègia de "repressió i violència" els havia "inhabilitat" per arribar a qualsevol tipus d'acord. De fet, el partit morat ha defensat en nombroses ocasions que la solució passa per "fer fora Rajoy de la Moncloa" amb una nova moció de censura.





No obstant això, en la trobada d'aquest dimarts al Congrés, els assistents han acordat proposar a tots dos Governs que acceptin buscar un mediador, proposta que, segons Iglesias, ni Rajoy ni Puigdemont han rebutjat d'entrada. Però posteriorment el president del Govern ha rebutjat la seva proposta.





"Volem demanar-los als dos que es posin d'acord en una mediació, que se senten en una taula per discutir en principi exclusivament d'una persona o un equip de persones que puguin intervenir per iniciar un diàleg polític que per desgràcia aquesta trencat", ha explicat Iglesias.





SÍNDIC DE GRUEGES





El síndic de Greuges, Rafael Ribó, s'ha ofert per promoure una mediació a nivell internacional, estatal i català per orquestrar un diàleg "sense condicions" entre totes les parts, davant els fets d'aquest diumenge i la situació política actual a Catalunya.





En roda de premsa, ha afegit que està parlant amb "molt altes instàncies internacionals", així com amb el Defensor del Poble, i que no es poden perdre dies en el retard d'aquest diàleg, que no s'està produint, el que posa en perill drets bàsics de tota la població, tant a Catalunya com de la resta de l'Estat, segons ha considerat.





En ser preguntat pel discurs del Rei d'aquest dimarts, ha evitat valorar---perquè ha dit que no és qui per opinar-- però ha considerat que "totes les instàncies de l'Estat, per més altes que siguin, haurien de conjugar, practicar i facilitar una cosa tan clar com és el diàleg ", i ha apel·lat a la responsabilitat institucional en tots els àmbits estatals i en tots els poders.





"Seria incomprensible, sota qualsevol excusa d'ordenament legal, que barrarà el pas al diàleg" ha dit Ribó, i ha cridat a dialogar amb el compromís ferm de posar un 'punt zero', sigui per part del president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, el de la Generalitat, Carles Puigdemont, les Corts Generals, i al Parlament, així com qualsevol poder institucional.





RESPOSTES POSITIVES





El síndic treballa ja en aquest sentit posant-se en contacte amb instàncies i nivells diversos, "fins ara amb respostes en direcció positiva", i ha afegit que això no exclou que cada part continuï amb les seves formulacions i que ell continuarà amb les seves tasques en la defensa dels drets i l'aclariment dels fets de diumenge passat.





Ha condemnat la violència ocorreguda aquest diumenge, tot i que ha evitat entrar en detalls, i ha apel·lat a l'última versió de la nota oficial de les Nacions Unides en la qual l'endemà de la votació va cridar a un diàleg urgent, a més de demanar que es investiguin els fets.





Ha celebrat que en el debat del Parlament Europeu una de les afirmacions més fermes ha estat un clam pel diàleg democràtic obert entre totes les parts, i malgrat assegurar que parla amb instàncies internacionals, ha evitat donar noms concrets, i només ha concretat a el seu homòleg estatal.





S'ha ofert en aquest paper de mediador tant per l'encàrrec de l'article 4 de la Llei del síndic com des del sentit comú i la responsabilitat institucional davant l'actual situació, des de la perspectiva de defensar tots els drets, des del més important i vital fins qualsevol dret bàsic, i ha alertat que aquests "estan exposats" per a tota la població espanyola.