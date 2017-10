El PSC presentarà un recurs d'empara contra el ple previst per declarar la DUI

La portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, he explicat que estan preparant un recurs d'empara al Tribunal Constitucional (TC) contra el ple convocat per dilluns que ve sobre els resultats de l'1-O per "vulneració dels drets dels diputats ", que esperen tramitar aquest mateix dimecres a la tarda.





"Aquesta és la vulneració jurídica, però estem davant d'un Govern que vol aplicar unes lleis que estan suspeses i que sobretot divideixen la nostra societat", ha dit en una roda de premsa després de la reunió de la Junta de Portaveus que ha dissenyat l'ordre del dia del ple amb un punt únic: la compareixença de Puigdemont per abordar el resultat de l'1-O.





La portaveu socialista ha afirmat que el seu grup ha assistit "impotent, indignat i profundament preocupat" a la reunió per la decisió de JxSí de continuar aplicant la llei del referèndum, malgrat estar suspesa pel TC.





"S'han entestat a aplicar les lleis que se surten de les estructures del nostre Estatut", ha dit, i ha recordat que també se salten el reglament del Parlament, i que aquest mateix dimecres els lletrats de la Cambra els han tornat a advertir que la Taula ha d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa relacionada amb declarar la independència.





Per Granados, aquesta ha estat "l'última reunió de la Junta de Portaveus del Parlament", i ha argumentat que deixés de ser-ho perquè, si es surten dels marcs jurídics, ni les institucions ni les reunions dels seus òrgans ho seran de la mateixa manera.