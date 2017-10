Abertis y Unicef s'uneixen per prevenir danys en nens per accidents de trànsit

Abertis i Unicef col·laboraran per prevenir danys en nens per accidents de trànsit amb un acord de col·laboració de 3 milions d'euros en tres anys, que abordarà els accidents per ser la principal causa de mort en nens en nens i adolescents de més de deu anys a tothom --segons la Child Health Initiative--.





En un comunicat, Abertis ha explicat que l'acord reforçarà i ampliarà el treball existent d'Unicef per protegir els nens a les carreteres i que tinguin un trajecte segur a l'escola, i amb l'objectiu d'ajudar a desenvolupar respostes nacionals davant un repte global.





Han presentat la col·laboració en la Conferència internacional 'Every Journey, Every Child' a Londres, i s'implantarà primer a Filipines i Jamaica, dos països per als quals a sinistralitat viària de nens és un problema de salut pública, com en molts altres països que tenen ingressos mitjans i baixos.





Aquest acord suposa la primera contribució corporativa global als programes d'Unicef per prevenir les lesions per accidents de trànsit en nens, i el compromís suposa un milió anual durant tres anys, convertint-se en el major acord en matèria de seguretat viària centrat en nens.





En la presentació, el director adjunt de captació de fons amb el sector privat (PFP) d'Unicef, Jorge Olague, ha afirmat que es tracta d'"una qüestió de desenvolupament sostenible", perquè la majoria de lesions i morts es produeixen en països de ingressos baixos i mitjans, i ha esperat que més empreses segueixin l'exemple d'Abertis.





El conseller delegat i vicepresident d'Abertis, Francisco Reynés, ha explicat que l'empresa té experiència en programes d'educació i sensibilització sobre seguretat viària en els països en els quals opera: "Però, ja que el nostre compromís és global, volem col·laborar amb les organitzacions que poden prendre aquesta lluita més enllà de les nostres xarxes ", com l'Unicef.