Puigdemont rebutja el missatge del Rei i aposta ara per la mediació

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha rebutjat el missatge institucional del Rei de dimarts perquè no va apellar al diàleg: "Així, no. Amb la seva decisió d'ahir vostè va decebre a molta gent a Catalunya que li aprecia".





Ho ha dit aquest dimecres a la nit durant un missatge institucional pronunciat des del Palau de la Generalitat.





Puigdemont Considera que va ser un discurs només per a una part de la població i que "fa seu el discurs i les polítiques del Govern Rajoy que han estat catastròfiques en relació a Catalunya".





"I ignora deliberadament als milions de catalans que no pensem com ells i als catalans que han estat víctimes d'una violència policial", en allusió a les càrregues del dia del referèndum a les que no va fer referència el monarca.





Per això, creu que el Rei va perdre una oportunitat d'adreçar-se a tots els ciutadans com hauria de fer pel paper que li dóna la Constitució, que a més "li atorga un paper moderador que en cap cas ha tingut i que ahir va declinar".





I els acusa de no haver tingut interès a saber l'opinió i la visió del Govern en cap moment del procés sobiranista, i d'acceptar en canvi "un paper inadequat que només busca aplanar" les decisions del Govern central.





A més, s'ha mostrat disposat a "emprendre un procés de mediació" sobre el procés independentista després del referèndum de l'1-O,





Puigdemont ha retret al Govern central que no ha donat mai cap resposta positiva a iniciatives de mediació, i ha demanat "que aquest conflicte es encarrili des de la política i no des de la policia". I ha insistit que el seu executiu té "porta oberta sempre al diáologo i respecte cap a l'altre".





AMENAÇA DE DUI





El president també ha deixat clar en el seu missatge que va a per la proclamació de la DUI per molt que parente trucar al diàleg i ha assegurat que Catalunya seguirà ensenyant "la seva millor cara" en els pròxims dies: "Quan les institucions de Catalunya haurem de aplicar el resultat del referèndum ".





El discurs l'ha pronunciat després d'anunciar que dilluns compareixerà al Parlament per valorar els resultats de l'1-O i l'aplicació de l'article 4 de la Llei del Referèndum, que estableix la proclamació de la independència de Catalunya.

















Les trucades del Rei Felip VI i d'Europa a tractar d'arribar a un acord ia una entesa sembla haver passat desapercebuda per al president català que està disposat a fer la declaració unilateral d'independència el proper 9 d'octubre.





De fet, ja en una entrevista al diari alemany 'Bild' Puigdemont, ha assegurat que ja sent "el president d'un país lliure", i ha presumit de sentir-se com el cap del Govern "rebel".





QUERELLA CONTRA MAZA





Puigdemont segueix defugint al diàleg i segueix amb la confrontació a l'Estat i ha presentat una querella contra el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, i contra el fiscal superior de Catalunya, Jesús María Barrientos, per citar en qualitat d'investigats a 700 alcaldes per manifestar el seu suport al referèndum i per dictar ordres a forces policials envaint competències judicials.





La querella s'ha presentat al Tribunal Suprem pels delictes de prevaricació i usurpació de funcions en considerar que els fiscals van investigar i van instruir la causa contra els preparatius del referèndum al marge de l'autoritat judicial, i per adoptar la mesura "abusiva" de citar als alcaldes per manifestar el seu suport al referèndum.





Consideren desproporcionat assenyalar com a delinqüents a tan gran quantitat d'autoritats elegides democràticament, el que "causa un dany als mateixos i indirectament a una gran part de la població catalana", i critiquen el caràcter arbitrari d'una decisió adoptada per l'autoritat que té el màxim poder de persecució de la delinqüència de l'Estat.





"La declaració de la il·legalitat del referèndum, que és utilitzada per l'ordre com a pretext, no implica, segons imposa el principi de legalitat, que el mateix sigui un fet delictiu en si", argumenten

Per això, consideren que amb això no pot justificar-se "una persecució penal il·limitada contra tots els que cooperin en el mateix".