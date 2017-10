El 70% dels fons de l'Administració per formar treballadors no s'utilitza

El 70% dels fons que l'Administració posa a disposició de les empreses per a la formació dels seus treballadors acaba no utilitzant-se i les pimes troben "excessives dificultats" per poder gestionar àgilment l'ús d'aquests fons.





Així es desprèn d'un monogràfic de Formació i Mercat de treball a Espanya, recollit a la revista d'economia 3CONOMI4, editada pel Consell General d'Economistes (CGE), que adverteix que el teixit empresarial espanyol no reuneix els requisits que faciliten la formació en el lloc de treball, pel que veuen que cal la implicació del sector públic en la promoció i finançament d'activitats formatives.





Igualment, consideren que, tot i que la nova regulació del Sistema de Formació Professional per a l'ocupació introdueix millores en aquest camp, cal que l'Administració implementi aquestes millores en la pràctica.





Tot i que Espanya és el país de la UE on més graduats estan ocupats en treballs de baixa qualificació, insten a millorar el servei d'orientació laboral dels universitaris potenciant les borses de treball de les universitats i perfeccionant el sistema de pràctiques en empreses per a estudiants en els darrers cursos de titulació.





El president del Consell General d'Economistes, Valentí Pich, ha assenyalat que els estudiants i el sistema educatiu haurien de "orientar els seus esforços cap a habilitats tendents a l'ocupabilitat".





TAXA OCUPACIÓ





L'informe també adverteix d'una menor taxa d'ocupació dels titulats universitaris espanyols respecte als del conjunt de la Unió Europea (78,5% a Espanya i 84,1% a la UE) i una taxa d'atur més elevada (12 , 4% i 5,5%, respectivament).





De tots els països de la Unió Europea, Espanya era l'any 2015 el cinquè amb un menor percentatge de treballadors entre 25 i 64 anys ocupats en tasques d'alta qualificació, amb un 32,9%, enfront del 40,7% del conjunt de la UE.





Així mateix, el percentatge de població amb estudis d'educació secundària i postsecundària no superior a països de l'entorn d'Espanya (48%) és més del doble que el d'Espanya (22%).





DIFERÈNCIES SALARIALS





Segons el monogràfic, els salaris dels treballadors amb estudis universitaris superen en gairebé un 200% als dels que no han conclòs l'ESO. La mitjana dels salaris bruts mensuals dels ocupats amb una titulació d'ensenyament terciària és pràcticament un 30% superior a la dada per al conjunt de la població ocupada.





A més, la taxa d'ocupació dels graduats superiors a Espanya és un 16% més elevada que la dels titulats en el nivell educatiu immediatament inferior (batxillerat o cicle formatiu de grau mesurat), la taxa d'atur un 35% inferior i els ingressos un 51% superiors.





Els especialistes consultats al monogràfic assenyalen que la major prima salarial i millor productivitat dels graduats davant dels que no ho són fan que invertir en educació constitueixi una estratègia "recomanable" a nivell individual com col·lectiu.





D'aquesta manera, advoquen per impulsar la formació professional dual que alterna l'educació reglada a l'escola amb l'aprenentatge a l'empresa, per corregir la particular estructura del capital humà a Espanya.