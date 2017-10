Brussel·les exigeix ​​a Amazon la devolució de 250 milions d'euros per evasió d'impostos

La Comissió Europea ha reclamat a la multinacional nord-americana Amazon que retorni 250 milions d'euros per avantatges fiscals rebudes a Luxemburg, en determinar després d'una investigació en profunditat iniciada el 2014 que van constituir ajudes públiques il·legals.





L'Executiu comunitari ha conclòs que el 'tax ruling' concedit per Luxemburg a la companyia de Jeff Bezos el 2003 - que es va perllongar fins a 2011 - reduir els impostos pagats per la firma en aquest país "sense una justificació vàlida" i Amazon va pagar així " substancialment menys "que altres empreses. Durant aquest període, el primer ministre de Luxemburg era l'actual president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker.





"Luxemburg va concedir avantatges fiscals il·legals a Amazon. En conseqüència, gairebé tres quartes parts dels beneficis d'Amazon no van ser gravades. En altres paraules, es va permetre a Amazon pagar quatre vegades menys impostos que altres companyies locals subjectes a la legislació nacional", ha criticat la comissària de Competència, Margrethe Vestager.





"Això és il·legal d'acord amb les normes d'ajuts d'Estat de la UE. Els estats membres no poden concedir avantatges selectives a grups multinacionals que no estan disponibles per a altres", ha recordat.





En concret, Brussel·les calcula que les ajudes fiscals "indegudes" concedides a la signatura per part de Luxemburg equivalen a aproximadament 250 milions d'euros. Aquesta quantitat que reflecteix el valor de la "avantatge competitiu concedida", el que inclou per exemple la diferència entre el que l'empresa va pagar i el que hauria d'haver pagat sense existir el 'tax ruling'.





D'aquesta manera, les autoritats fiscals de Luxemburg han de determinar la quantitat exacta d'impostos no pagats i recuperar aquest muntant.





El ministeri de Finances luxemburguès ha defensat en un comunicat que no es va concedir a la companyia cap ajuda d'Estat il·legal a Amazon perquè es van aplicar les regles fiscals vigents en aquest moment. L'empresa de Jeff Bezo s també ha negat que rebés un tracte de favor a Luxemburg i ha avançat que estudia recórrer la decisió.





MÈTODE INJUSTIFICAT





L'acord fiscal entre Amazon i Luxemburg establia el mètode per calcular la base imposable aplicable a Amazon UE, que està subjecta a impostos. Però indirectament també establia el mètode per calcular els pagaments anuals que realitza aquesta empresa en matèria de drets de propietat intel·lectual a Amazon Europe Holding Technologies, que no paga impostos.





Aquests pagaments van superar, de mitjana, el 90% dels beneficis operatius d'Amazon UE, de manera que Amazon va poder transferir "la gran majoria" dels seus beneficis d'Amazon UE a Amazon Europe Holding Technologies i reduir així la base imposable de la primera.





En la seva investigació, Brussel·les ha determinat que el 'tax ruling' incloïa un "mètode injustificat" per calcular la base imposable d'Amazon a Luxemburg, així com que els pagaments per drets de propietat intel·lectual d'una societat a una altra estaven "inflats" i " no reflectien la realitat econòmica ".





L'Executiu comunitari ha subratllat que Amazon UE era "l'única entitat activa que prenia decisions i duia a terme activitats relacionades amb el negoci minorista", però Amazon Europe Holding Technologies era una "tapadora" que es limitava a traspassar drets de propietat intel·lectual per a ús exclusiu.





Aquesta segona empresa, per tant, "no participava activament de cap manera en la gestió, el desenvolupament ni l'ús de la propietat intel·lectual": De la mateixa manera, Brussel·les ha remarcat que "no va realitzar, no podia fer-ho, cap activitat que justifiqués en nivell de cànon que rebia ".





Amazon va utilitzar aquesta estructura entre maig de 2006 i juny de 2014, quan va modificar el seu funcionament a Europa.