Puigdemont, el rei de Catalunya, sota pal·li?

Carles Puigdemont durant el seu discurs institucional.





Diuen que la supèrbia és una mala consellera. Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya, en la seva carrera cap al precipici "democràtic" ha volgut mostrar a una part de la ciutadania catalana que a Catalunya, ell és qui porta la corona.





L'endemà i a la mateixa hora del discurs del Rei ha volgut escenificar, com si fos un cap de "estat" que ell està per sobre de l'Estatut, la Constitució i del que faci falta. Mentre diu oferir diàleg ell segueix amb la seva intenció de proclamar la independència el proper dilluns. Però no ho farà des del balcó de la Plaça de Sant Jaume sinó des del Parlament de Catalunya amb els vots de la bancada independentista perquè pringuen tots i buscar aquesta legitimitat parlamentària amb la qual vestir de legalitat, un cop més, la declaració d'independència, que significa, de nou, el desacatament a les lleis, les institucions i l'Estat. Això ho fa invocant la llibertat, la Constitució i la democràcia que ell ha patejat en múltiples ocasions.





Mentrestant, l'Església, una vegada més, s'erigeix com taula de salvació dels que en més d'una ocasió han parlat de la necessitat d'un estat laic. Ara resulta que recorren a ella perquè faci de mediadora entre el govern català i l'espanyol. Junqueras, el vicepresident català, assidu a les misses de la basílica de Montserrat jugarà un paper important en aquesta operació beneïda pel Montserrat. Oi que això rememora una etapa molt dolorosa de la història recent d'Espanya? Dirà alguna cosa la CUP d'aquesta situació o és també un acte patriòtic?





Quan va esclatar la Guerra Civil, la majoria de la jerarquia eclesiàstica es va posar de part dels militars rebels i va trair a la República. Com la seva postura no va ser entesa, l'Església va justificar el seu suport a la dictadura de Franco al·legant que l'Església estava sent perseguida i que el poble espanyol era catòlic en la seva immensa majoria, de manera que la resposta bèl·lica era obligada, justa i necessària. Una situació realment sorprenent en els temps que corren i pels protagonistes de la mateixa. Serà veritat que els extrems es toquen?





Si la pretensió de Puigdemont és seguir provocant, la veritat és que ho ha aconseguit, amb una resposta que no agradarà a ningú i que pagarà -en aquest cas sí- tot el poble de Catalunya.





Diàleg i mà estesa estan sent una mentida maquillada per uns governants que fa molt temps que s'han tirat a la muntanya. President, així no. No es pot estar a missa i repicant.