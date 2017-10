Todo Sport: "AFA, Conmebol i FIFA robaran al Perú"

Gianni Infantino (esquerra), Alejandro Domínguez (centre) i Chiqui Tàpia (Dreta).





La selecció argentina es juga la classificació pel Mundial de Rússia davant Perú a la matinada d'aquest dijous al divendres a la 1:30.





En aquesta tessitura, el diari peruà, Todo Sport, publica en portada una informació polèmica referent al partit, i és que el rotatiu denuncia que l'AFA, la Conmebol i la FIFA haurien acordat robar-li al Perú en el decisiu duel contra l'Argentina.









El periodista de Todo Sport, Fito Palao, va cobrir la reunió dels presidents d'AFA i Conmebol, Claudio Tapia i Alejandro Domínguez, "qui pretenen rentar la cara a les seves respectives institucions que van ser sacsejades per desastres més forts que l'Huracà Irma".





"L'ambient queda en un soterrani emulant un celler o reserva de vins i és un ambient privat pel qual es paga un addicional al consum per poder departir en exclusiva i arribar a acords sense testimonis com ordenen els codis", relata Palao.





Així, amb una suculenta graellada com a excusa, els dirigents es van reunir "i com en política no hi ha casualitats, avui arriba Gianni Infantino per reunir-se amb Chiqui Tapia sobre el Mundial 2030 just a la vigília d'un partit clau per classificar a Rússia 2018" .