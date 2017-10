El Festival de Sitges celebra 50 anys de cinema de terror i fantasia

El Festival de Sitges compleix 50 anys.





El Sitges-Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya obrirà aquest dijous la seva 50 edició amb 'La forma de l'aigua', del director mexicà Guillermo del Toro, padrí d'aquest aniversari del certamen que estarà impregnat per l'esperit de Dràcula.

El certamen, que se celebrarà fins al 15 d'octubre, acollirà un total de 255 pel·lícules, sèries -com un esdeveniment sobre 'Stranger Things'- i apostarà per la realitat virtual, de les que 40 tindran la seva estrena europea o mundial en el certamen.

A més de 'La forma de l'aigua', triomfadora en l'últim Festival de Venècia, altres estrenes destacades són 'La pell freda', basada en la novel·la d'Albert Sánchez Piñol; el retorn de Jaume Balagueró amb 'Musa'; 'The Killing of a Sacreed Deer', del grec Yorgos Lanthimos; 'Blade of the Immortal', de Takashi Miike.

El Sitges descobridor de talent català albergarà als directors debutants Caye Casas i Albert Pintó amb el seu 'Matar a Déu', a més de Xadrac González-Perellón, amb la seva llargmetratge de ciència ficció fet des de la il·lusió 'Black Hollow Cage'.

El festival també projectarà 'Errementari' -pel·lícula produïda per Álex de l'Església i Carolina Bang-; 'Leatherface', 'Annabelle Creation', dirigit per David F. Sandberg; l'estrena de 'Mom and Doneu', protagonitzada per Nicolas Cage i Selma Blair; 'How to Talk to Girls at Parties', interpretada per Nicole Kidman i Elle Fanning, i el documental '78/52', sobre l'escena de la dutxa de 'Psicosi'.

Entre les estrenes europeus figuren 'Les affamés', film de zombis dirigit pel quebequès Robin Aubert; 'Revenge', òpera prima de la francesa Coralie Fargeat sobre la transformació d'una noia mentre uns nois estan caçant, i la britànica 'The Ritual', dirigida per David Bruckner.

Les mitjanits del festival, ocupades per Midnight X-treme, tindran a 'Downrange'; el musical zombi 'Anna and the Apocalypse' i l'estrena mundial de l'argentina 'Els oblidats', dels germans Luciano i Nicolás Onetti, i la secció Brigadoon recordarà al cineasta mort George A. Romero.

Entre els artistes que rebran un reconeixement durant el Festival de Sitges -patrocinat per Gas Natural Fenosa- figuren l'actriu Susan Sarandon i el director William Friedkin, que rebran el Gran Premi Honorífic, en una edició que comptarà amb la presència de Takashi Miike i Frank Langella.

EXPOSICIONS I BACANAL

El Centre Cultural Miramar de Sitges acollirà una exposició per commemorar el 50 aniversari del festival, i que prèviament van poder visitar a la Filmoteca de Catalunya i el Reial Centre Artístic de Barcelona, a la qual s'unirà l'exposició 'Ink of Dracula-A Comic tribute 'al Palau de Maricel.

A més, els artistes locals també retran homenatge al festival amb una exposició dels seus treballs a l'Estudi Vidal ia la galeria d'art Àgora3, mentre que la Casa Bacardí i la revista Fotogramas han organitzat l'exposició 'Fotogramas Fantàstic'.

El festival relacionarà cinema fantàstic i gastronomia a la Sitges Bacanal: un acte de degustació gastronòmica de la mà del xef Nando Jubany, relacionat amb la temàtica de Dràcula, i que la Fura dels Baus protagonitzaran la cloenda del festival amb un espectacle.