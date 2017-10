Aznar urgeix a Rajoy a actuar "ja" a Catalunya i si no que convoqui eleccions

La fundació FAES demana actuar a Rajoy fins i tot sense suports.





La fundació FAES ha emplaçat a l'Executiu de Mariano Rajoy a actuar i a davant "l'atac frontal" a la llei i a la democràcia del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i no romandre en la "inacció". És més, creu que si no ho fa, s'ha de donar als espanyols la possibilitat de "decidir" amb quina proposta i amb quin suport electoral caldrà afrontar aquesta conjuntura crítica per a Espanya, en referència a unes possibles eleccions generals.

Segons la fundació que dirigeix José María Aznar, hi ha per davant "decisions urgents que poden resultar crítiques", tot i que en cap cas fa al·lusió a l'article 155 de la Constitució o altres mecanismes com la Llei de Seguretat Nacional per prendre les regnes de la situació en Catalunya.

ACTUAR FINS I TOT SENSE SUPORTS

"El Govern ha d'actuar tal com la nació necessita que ho faci. Buscant quants suports pugui, però sense ells si això retardés o condicionés el compliment del seu mandat constitucional", assegura, per afegir que "la llei és el preu de la llibertat , la llibertat és el premi de la llei".

És més, FAES subratlla que si l'executiu de Mariano Rajoy no ha trobat el "ànim" per actuar o hagués de reconèixer "la seva incapacitat", hauria de "atorgar als espanyols la possibilitat de decidir quin govern, amb quina proposta i amb quin suport electoral s'haurà de fer front a aquesta conjuntura crítica per a Espanya".









(Estem ampliant la informació).