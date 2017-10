L'equip d'observadors internacionals, alarmats per "tanta falta de diàleg"

Daan Everts, líder dels observadors internacional en el referèndum de l'1-O.





El líder de l'equip d'observadors internacionals International Limited Observation Mission (Ilom), l'exambaixador holandès Daan Everts, ha assegurat aquest dijous que veu "molt alarmant que hi hagi tanta falta de diàleg en aquests moments".

En una entrevista, ha reiterat que la conclusió de l'equip d'observadors és que el referèndum no compleix els estàndards internacionals "però també per aspectes que ho van impedir".

"Res va ser normal. Es va treballar en clandestinitat però reconeixem que la gent va intentar fer el màxim", ha subratllat Everts, que no sap si hi ha disposició o preparació per a acceptar una possible mediació exterior perquè, al seu parer, els catalans i la resta de espanyols són orgullosos.









Per Everts, va ser lamentablement sorprenent l'escalada de violència i confrontació, i ha apuntat que els ciutadans han d'entendre que la policia ha de seguir ordres "però hi ha diferències entre Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Civil".

També ha explicat que l'informe d'observadors s'envia a tots els interessats, al Govern i Generalitat, al defensor del poble ia la Comissió Europea.