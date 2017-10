Vermaelen: "Estic en una situació difícil"

Vermaelen espera tenir minuts amb la seva selecció.





El central del FC Barcelona, Thomas Vermaelen, s'ha queixat de la seva situació de plantilla, ja que no compta per a Valverde i el club blaugrana no el va deixar sortir al mercat estiuenc malgrat rebre ofertes.





"No jugo i per tant estic en una situació difícil. Ni tan sols puc fer-ho al Barça B on podria anar agafant la forma, la legislació espanyola no ho permet", ha dit.





El belga s'ha lamentat de l'alta clàusula de rescissió que té, que "complica les ofertes pels meus serveis".





"Al futbol mai saps que passarà, si hi ha alguna lesió o sanció d'un company que t'obre as portes de la titularitat. Per això vaig a esperar fins al gener i llavors serà quan decidiré el meu futur", ha comentat.





En aquesta tessitura, l'internacional espera tenir minuts amb la seva selecció davant Bòsnia Hercegovina. "Entenc els dubtes perquè no estic jugant molt amb el meu club, però no sento la necessitat de demostrar res. Estic content de ser aquí", ha sentenciat.