El Constitucional suspèn el ple del Parlament per declarar la independència

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha acordat per "urgència excepcional" suspendre de forma cautelar l'acord del Parlament que fixa per al dilluns 9 d'octubre la compareixença davant la Cambra del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per abordar els resultats del referèndum illegal de l'1 d'octubre.





El Ple de l'alt tribunal sosté que una hipotètica declaració d'independència produiria un trencament de la Constitució i l'aniquilació dels drets dels diputats catalans.





La suspensió es produeix a petició del PSC , que va presentar un recurs d'empara en el qual defensa que l'acord que va prendre el Parlament per fixar la compareixença del president vulnera els drets dels diputats de la Cambra catalana.





Els socialistes invocaven en el seu recurs l'article 56.6 de la Llei Orgànica del TC que l'habilita a suspendre de manera total o parcial l'objecte del recurs d'empara --la petició de compareixença de Puigdemont-- en el moment "de l'admissió a tràmit ".





Afirma que concorre la "urgència excepcional" a la qual es refereix l'esmentat precepte, ja que l'execució de l'acord impugnat "produiria un perjudici d'impossible o molt difícil reparació que faria perdre la seva finalitat al recurs d'empara".





L'article aplicat, el 56.6 de la llei que regula el funcionament del mateix TC, assenyala que "en supòsits d'urgència excepcional, l'adopció de la suspensió i de les mesures cautelars i provisionals podrà efectuar-se en la resolució de l'admissió a tràmit. Aquesta adopció pot ser impugnada en el termini de cinc dies des de la notificació, pel ministeri fiscal i altres parts personades (*) "





La decisió que s'ha adoptat afecta concretament a l'acord de la Mesa del Parlament de Catalunya d'ahir, 4 d'octubre, que convoca la celebració del Ple perquè el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, "valori els resultats del referèndum del dia 1 d'octubre i els seus efectes ".





Aquesta mesura cautelar de suspensió pot ser impugnada en el termini de cinc dies des de la notificació "pel Ministeri Fiscal i altres parts personades (*)", segons preveu la mateixa norma. A més, la interlocutòria del TC diu que és "radicalment nul i sense valor ni cap efecte, qualsevol acte, resolució, acord o via de fet que contravingui la suspensió acordada".





ESPECIAL TRANSCENDÈNCIA CONSTITUCIONAL





Assenyala, així mateix, que el recurs d'empara té "especial transcendència constitucional" perquè els actes impugnats "no només poden afectar a l'exercici de l'ius in ufficium dels parlamentaris recurrents (article 23.2 de la Constitució) i al dret dels ciutadans de Catalunya d' participar en els assumptes públics a través dels seus representants (article 23.1 CE) sinó que, a més, la qüestió plantejada pot afectar l'aplicació i general eficàcia de la Constitució, alhora que es tracta d'una qüestió jurídica rellevant i general repercussió social , que té conseqüències polítiques generals ".





El Ple acorda la notificació personal de l'acte a la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, i als membres del citat òrgan, a qui adverteix de "el seu deure d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada, advertint de les eventuals responsabilitats, inclosa la penal, en què poguessin incórrer en cas de no atendre aquest requeriment ".





A més, es requereix amb caràcter urgent al Parlament de Catalunya, a través de la seva Presidenta, perquè, en 'aplicació del que disposa l' article 51 LOTC, en termini que no excedeixi de deu dies, "remeta certificació o fotocòpia adverada de les actuacions ".





D'acord amb l'article 87.1 LOTC, sense perjudici de l'obligació que aquest precepte imposa a tots els poders públics de complir les resolucions d'aquest Tribunal, s'ordena concretament que la suspensió sigui personalment notificada Forcadell i als integrants de la Mesa del Parlament Lluís Guino i pujar-vos, vicepresident primer; José María Espejo-Saavedra Conesa, Vicepresident segon, Anna Simó i Castelló, Secretària Primera; David Pérez Ibánez, Secretari Segon; Joan Josep Nuet i Pujals, secretari tercer ja Ramona Barrufet i Santacana, Secretària Quarta.





El Tribunal ha donat trasllat de la seva decisió al recurrent així com al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat i al Ministeri Fiscal, que disposaran de cinc dies per formular allegacions.