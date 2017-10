Interior analitza el vídeo dels Mossos agafant urnes entre aplaudiments

Els serveis jurídics del Ministeri de l'Interior estan analitzant un vídeo en el qual es pot veure a dos agents dels Mossos d'Esquadra carregant urnes del referèndum plenes de vots en una furgoneta blanca al mig d'aplaudiments de desenes de persones.





El vídeo està sent estudiat per si es pot desprendre que va poder haver col·laboració o connivència amb el referèndum i, si escau, es remetrà a les autoritats judicials.





En aquest es pot apreciar com, ja a la tarda, un agent càrrega el vehicle amb l'ajuda de diverses persones almenys cinc urnes plenes de vots enmig d'aplaudiments i càntics de: "Vosaltres sou la nostra policia".





Els manifestants en cap moment dificulten que l'agent pugui portar-se les urnes i ell, quan tanca les portes de la furgoneta, aplaudeix la gent.





ORDRE DEL TSJC





Fonts dels Mossos han explicat que els agents estaven requisant les urnes en un vehicle policial sense logotips, com també van fer aquesta tarda a altres col·legis, en compliment de l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





Pel que fa a els aplaudiments de la gent durant la seva actuació han indicat que els estaven agraint la seva forma de gestionar l'operatiu, en què no hi va haver càrregues ni ferits, al llarg de la jornada.





El vídeo ha estat enviat al Ministeri per part dels sindicats policials, que asseguren que els Mossos van col·laborar en el trasllat d'urnes, a través del gabinet jurídic creat per centralitzar totes les denúncies de policies i guàrdies civils desplegats a Catalunya en el marc del referèndum de l'1-O.





El sindicat de la Policia Nacional CEP ha penjat el vídeo al seu compte de Twitter afirmant: "El seu cap, imputat a l'Audiència Nacional per sedició. Ells, traint una professió sagrada amb actuacions com aquesta. No són policies".