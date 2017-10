1-O: el fracàs de Rajoy

L'1-O ha mostrat dos resultats bàsics: el caràcter autoritari del Govern del PP, amb la seva aposta repressiva, i una gran mobilització democràtica i pacífica de la ciutadania catalana.





El Govern de Rajoy, immobilista i reaccionari, ha fracassat estrepitosament. La seva estratègia impositiva de restricció de drets democràtics de la societat catalana, ha perdut legitimitat davant l'opinió pública de Catalunya, Espanya i el món sencer. La credibilitat democràtica de la dreta espanyola ha quedat en entredit. El seu relat, centrat en l'aplicació de la legalitat, ha estat insuficient i contraproduent.





La seva justificació maniquea i sectària d'un 'nosaltres' (l'elit governamental i els seus aliats 'constitucionalistes') que defensen l'Estat de dret, la convivència i la racionalitat davant d'un 'ells' (els 'secessionistes' catalans i la resta de sobiranistes ) anti-demòcrates, divisionistase irracionals (passionals) no ha quallat. La seva idea de 'empat catastròfic' pretenia explicar la necessitat del desempat marginant els suposadament populistes que voldrien destruir l'Estat i Espanya.





Però, davant l'evidència de la doble actitud en el conflicte, una direcció política repressiva i una ciutadania democràtica i pacífica que volia votar, tota la seva retòrica ha quedat desacreditada i la seva estratègia política nua amb el seu autoritarisme inconfessable.





Però, a més, des del punt de vista fàctic, l'Executiu de Rajoy ha mostrat la seva incapacitat per impedir la lliure expressió de milions de persones i la seva reafirmació en la defensa del seu autogovern.





Des del punt de vista polític, de les relacions de poder, ja que els criteris ètics i democràtics li rellisquen, és la major crítica que diferents sectors mediàtics, socioeconòmics i institucionals poden constatar: la seva gestió ineficaç per garantir els seus objectius de neutralitzar el procés del Govern cap a la independència.





No ha sabut i no ha pogut, amb tots els mecanismes jurídics, policials, econòmics i administratius de l'Estat, impedir la massiva marea democràtica i participativa al voltant de la consulta plantejada. Ells mateixos ho reconeixen a mitges: els ha desbordat la situació. Els ha encegat la seva prepotència reaccionària i el seu infravaloració de la massivitat i fermesa de la cultura democràtica, cívica i sobiranista que hi ha al poble català.





A més, davant semblant incapacitat i poca traça, socis europeus ja han mostrat la seva inquietud davant aquesta 'inesperada' crisi d'Estat en el panorama d'una UE fràgil en la seva articulació institucional, amb el trauma del Brexit i l'ascens de dinàmiques nacionalistes autoritàries i xenòfobes a diferents països.





Les seves primeres reaccions són 'sostenella i no enmendalla': la seva obstinació a una estratègia errònia, divisionista i antidemocràtica. No els proporciona marge per a l'autocrítica o la rectificació. Per a la seva regeneració democràtica necessiten, almenys, sortir del poder i passar a l'oposició. L'absència d'autèntic diàleg polític anuncia una escalada de la tensió.





La seva opció, perfeccionar la seva estratègia autoritària i el seu control efectiu de la Generalitat: intervenir i / o anul·lar institucions catalanes, mitjançant l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i la Llei de Seguretat Nacional. Es tracta, de la inhabilitació i judicialització dels seus principals dirigents, i la presa de control executiu (inclòs la direcció dels Mossos d'esquadra i els mitjans de comunicació públics -TV3-), per un període indeterminat fins a la convocatòria d'altres eleccions autonòmiques amb garanties per a ells d'una representació minoritària de les forces independentistes; és a dir, sense una sortida clara al conflicte.





El pla pot ser d'execució immediata o diferida, d'acord amb l'aposta independentista real i més enllà de la simple declaració unilateral del Parlament que estan calculant. És un pas arriscat per a les dues parts i potser es produeixi una fase transitòria de temptejos juntament amb alguna gestió mediadora per (dos) guanyar temps i millorar les posicions respectives de força i legitimitat.





Per tant, és realista l'escepticisme amb el qual el Govern valora els resultats efectius d'un diàleg (amb mediadors internacionals). I, igualment, per a les dretes espanyoles, que mantenen la seva rigidesa 'uninacional' i cuiden la seva supremacia institucional.





La dinàmica de conflicte de fons només es podrà canalitzar amb un Govern de progrés a Espanya, amb un clar perfil social i democràtic i respectuós de la plurinacionalitat. I aquí, la responsabilitat de la direcció socialista és clau.





És un repte per al nou PSOE de Pedro Sánchez davant dues opcions: donar suport a la gestió governamental del PP (i Ciutadans), el seu continuisme autoritari, oferint-li estabilitat; o apostar, juntament amb les forces del canvi i nacionalistes una profunda reforma constitucional que culmini en un referèndum estatal. I, al mateix temps, un acord sobre un referèndum amb garanties a Catalunya que satisfaci el desig majoritari (fins al 80%) de decidir el seu estatus relacional i el seu futur.





Una consulta amb majories reforçades que inclogui un marc de relació, així com la possibilitat d'independència, donada la representativitat d'aquest sector, i encara que molts preferim la seva permanència en una Espanya millor, més justa i solidària.





El plantejament del PP és curt termini i corporatiu dels seus propis interessos de partit. Davant la seva retòrica buida no pensen en la societat espanyola. Tampoc a Espanya i l'Estat, ni tenen un projecte de país (de països). Pensen (erròniament) que encara que electoralment perdin Catalunya, amb el seu nacionalisme 'espanyolista' conservador guanyen Espanya, amb l'absorció de Ciutadans, la subordinació del PSOE i la marginació de les forces del canvi. Tota una estratègia reaccionària de dubtosa eficàcia i menor legitimitat.





Menyspreen la fractura social generada en els dos àmbits i entre ells, mentre ocupin el poder estatal. És més, es poden trobar còmodes en una dinàmica perllongada de conflicte 'nacional' que faciliti la seva hegemonia electoral, faci xantatge al Partit socialista i dificulti l'avanç de Unidos Podemos i els seus aliats amb una opció de progrés en el social i solidària en la gestió de la plurinacionalitat. Han anul·lat el seu ja escàs marge per tenir un paper rellevant en una solució política negociada. A la seva gestió regressiva de la política socioeconòmica i les seves responsabilitats en la corrupció política, s'afegeix ara clarament el seu autoritarisme polític.





ELS LÍMITS DE L'INDEPENDENTISME





A l'altre camp, a Catalunya, cal diferenciar dos processos paral·lels i entremesclats. Ja he assenyalat l'exemplar, massiu i democràtic comportament de gran part de la ciutadania catalana, entorn al seu desig de participar en el rebuig als plans governamentals i les seves mesures repressives i independentment del sentit del seu vot o de no votar. En l'1-O ha confluït la posició d'avançar en la dinàmica independentista juntament amb la reafirmació sobiranista i democràtica, aquesta accentuada per combatre Rajoy i les seves mesures.





Segons diferents enquestes, la primera tendència compta amb al voltant del 45% de la població catalana i la segona arriba fins al 80%, és a dir, hi ha al voltant d'un 35% sobiranista no independentista. Això és important per valorar el següent pas i els seus riscos: l'apropiació del Govern de les dos corrents i legitimitats per apostar per el full de ruta independentista.





Convertir una àmplia aliança democràtica en un compromís específic independentista és un error avantatgista que comporta una instrumentalització d'aquesta part i, específicament, de la seva representació política al voltant de els Comuns de Xavier Domènech i Ada Colau.





La qüestió és important pels límits del procés independentista i l'articulació de la pluralitat en la societat catalana (ia Espanya). O sigui, té implicacions estratègiques i de valors (inclusius i de fraternitat). El Govern i el bloc independentista han demostrat la seva ampliació (des del 25% l'any 2010 al 45% actual). Però, a part d'un sector nacionalista radical, l'increment independentista a aquesta dècada s'ha produït sobre la base de l'existència d'un ampli corrent nacionalista (moderada i representada per CiU) que s'ha desplaçat cap a l'independentisme.





Això en el context de frustració ciutadana per la retallada de l'Estatut, a iniciativa del PP, a la vegada que per la gestió neoliberal i regressiu de la crisi econòmica per part del Govern, compartida per l'estratègia d'austeritat promoguda per la seva família liberal conservadora europea (i socialdemòcrata). En aquest sentit, les elits de la dreta independentista han sabut eludir les seves responsabilitats regressives i traslladar-les cap a un 'enemic' extern: Espanya. I davant la passivitat crítica de l'esquerra independentistaque, com diu Vicenç Navarro, prioritza la qüestió nacional i l'independentisme en detriment de la qüestió social i la seva anticapitalisme.





Per tant, independentisme o República catalana, amb l'actual hegemonia de la burgesia neoliberal catalana i una gestió econòmica del PDeCAT no és sinònim de millora social per a les classes treballadores, especialment de Barcelona i el seu cinturó metropolità que, com se sap tenen un major origen emigrant de la resta d'Espanya, molts són castellanoparlants i amb un estatus socioeconòmic menor. Els seus sectors progressistes i d'esquerra són, en gran mesura, la base social de Catalunya a Comú i Podem, fins i tot del PSC, amb llaços culturals i identitaris amb la resta d'Espanya i reticents al nacionalisme independentista.





Vol dir que el bloc independentista té dificultats estructurals per imposar la independència de Catalunya per dos tipus de raons. Un caràcter democràtic, derivat dels dèficits democràtics de la consulta realitzada, especialment per interpel·lar, gairebé sol, al sector independentista quan la meitat, almenys, de la societat catalana no ho és; no era pròpiament un referèndum amb garanties per a l'expressió de la diversitat de posicions existent, pel que no tenia validesa política, jurídica i democràtica per decidir sobre aquesta opció. Però, sobretot, no reflectia una igualtat entre les diferents opcions ni una actitud inclusiva i integradora de la diversitat nacional realment existent a Catalunya.





Un altre tipus de motius són de caràcter fàctic: els límits del seu 'contrapoder' institucional (o popular) enfront del poder de l'Estat i els seus aparells judicials, de seguretat i econòmics, així com la falta de reconeixement internacional.





Els dirigents independentistes s'han esforçat molt en reafirmar la seva 'sobirania' pràctica, no només la seva legitimitat sinó la seva força, el seu poder, per a realitzar el referèndum. Era central per donar cobertura a la Declaració d'independència, és a dir, demostrar que podien contrapesar el poder del contrari i desbordar-(desobediència, imposició, implantació ...).





Han sortit airososen alguns aspectes clau: hi ha hagut escoles oberts, urnes, paperetes i recompte. Però sobretot, hi ha hagut gent valenta i decidida a votar i participar en aquesta pugna amb el Govern de Rajoy i les mesures repressives i judicials. Evidentment, no ha estat un referèndum legal i vàlid en termes jurídics (contravé la convenció de Venècia), però constitueix una gran mobilització política que el Govern es disposa a utilitzar per legitimar la següent passa independentista.





El pols de legitimitats i de poder, fins i tot amb forcejaments discursius i de diàlegs contemporitzadors, es va a reproduir en un esglaó superior de confrontación.Y aquí, el reforç d'una tercera posició autònoma, amb un fort contingut social, democràtic i solidari és clau per construir un país plurinacional més just. És el repte de els Comuns i el conjunt de les forces del canvi.