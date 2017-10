El TSJC rebutja el recurs del Govern contra la investigació pel referèndum il·legal

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat el recurs de súplica presentat per les defenses del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de la resta de l'consellers del Govern contra la investigació per la convocatòria del referèndum d'independència.





En un acte, el tribunal --presidit per Jesús María Barrientos-- ha desestimat el recurs contra la investigació oberta després d'haver admès a tràmit una querella de la Fiscalia pels suposats delictes continuats de desobediència, prevaricació i malversació de cabals públics.





Els advocats van al·legar contra l'admissió de la querella, entre altres motius, que "convocar un referèndum no és delicte"; que els fets no compleixen amb els requisits per tipificar com desobediència, prevaricació i malversació i també es va fonamentar en una suposada irrellevància penal dels fets.





El tribunal els ha respost que és "prematur" valorar si es van cometre aquests delictes i que, en aquest moment processal, l'únic que cal analitzar és si el relat de fets de la querella podria enquadrar-se en aquesta tipologia, cosa que ha valorat que és així.





El tribunal, en la resolució en la qual va acceptar admetre a tràmit la querella, havia al·ludit al fet que Puigdemont i els consellers "haurien utilitzat arbitràriament les potestats que tenen com a membres del Govern de Catalunya" en convocar les votacions de l'1 d'octubre.





LA QUERELLA DE FISCALIA





La Fiscalia Superior de Catalunya que va querellar a principis de setembre contra Puigdemont i els consellers en considerar que l'impulsar el referèndum es van acostar "gairebé a la frontera de l'evidència o flagrància delictiva".





En el seu escrit, el fiscal superior, José María Romero de Tejada, afirmava que els membres del Govern "van violar frontalment" els pronunciaments del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalitat del referèndum d'autodeterminació.