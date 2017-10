Un extens informe de la Guàrdia Civil podria ampliar els fets delictius de Trapero a l'1-O

El major del Mossos a l'Audiència Nacional.





La Guàrdia Civil ha aportat aquest divendres a la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela un nou i voluminós informe -de més de 300 pàgines i amb multitud d'arxius audiovisuals- sobre els successos dels passats 20 i 21 de setembre a Barcelona i que inclouen fets que arriben fins a l'1-O.





En ells estarien implicats el més gran dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, la intendent de la policia catalana Teresa Laplana i els presidents l'ANC, Jordi Sànchez i el d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que han comparegut en aquest òrgan judicial.





Fins en dues ocasions els fiscals Miguel Ángel Carballo i Pedro Rubira han sollicitat a la titular del Jutjat Central d'Instrucció número 3 la suspensió de les declaracions previstes per avui a fi que tant ells com les defenses poguessin estudiar aquest nou informe i, a la Atès el programa, els implicats tornin a ser citats.





Encara es desconeix la data d'aquestes noves citacions, si bé serà llavors quan es decideixi si la Fiscalia sollicita per Trapero i la resta d'investigats alguna mesura cautelar, que podria anar des del lliurament del passaport a compareixences i fins i tot presó.





TRAPERO, "NO CONVINCENT"





El que sí que ha declarat a petició pròpia i malgrat que la seva defensa havia sollicitat la suspensió de la compareixença ha estat Trapero, que ha contestat a les preguntes dels fiscals, de la seva defensa i de la pròpia jutge Lamela.





La seva declaració ha estat "exculpatòria però no convincent", segons fonts presents en la compareixença, i la magistrada li ha requerit que aporti la documentació oficial sobre les comunicacions entre Mossos i la Guàrdia Civil relacionades amb els fets.





El més gran dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha defensat que l'actuació per protegir el dispositiu de la Guàrdia Civil davant la seu de la Conselleria d'Economia el 20 de setembre va ser "correcta i necessària" tenint en compte que no s'els va avisar amb suficient antelació i ha negat haver comès cap delicte de sedició.





Els Mossos informen que el gran ha traslladat a l'autoritat judicial "el convenciment que l'actuació del Cos dels Mossos va ser la correcta i necessària en atenció a les circumstàncies d'aquest dia".





Trapero ha assegurat que els Mossos "no van ser avisats amb suficient antelació per poder planificar el dispositiu i això va obligar a anar adaptant en funció de les circumstàncies", ia més, la primera notícia sobre l'actuació de la Guàrdia Civil els va arribar a través dels mitjans de comunicació.





L'ANC NO RECONEIX A L'AUDIÈNCIA NACIONAL





Seguidament ha entrat a la sala de declaracions Cuixart, que s'ha negat a declarar mentre que sí que ho ha fet, encara que només a les preguntes del seu defensor el president de ANC, Jordi Sànchez, per assenyalar que no reconeixia la competència de l'Audiència Nacional per investigar els fets dels quals se li imputen, que no considera delicte.





Sobre la documentació aportada aquest divendres les mateixes fonts han precisat que el seu estudi precisarà diversos dies, ja que conté abundant material audiovisual que tant la Fiscalia com les defenses volen analitzar en profunditat.





Inclou fets anteriors al dia 20 de setembre -quan es van produir les detencions d'alts càrrecs de la Generalitat per ordre del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona que van provocar els incidents investigados- però també altres posteriors que arribarien fins al dia de celebració del referèndum illegal de l'1 d'octubre.





Trapero sí que ha contestat a totes les preguntes, segons les mateixes fonts, mentre que Sànchez només ho ha fet a les qüestions plantejades seu advocat i Cuixart s'ha negat a respondre a cap de les parts.





DILIGÈNCIES QUE HAGI SOL·LICITAT LA GUÀRDIA CIVIL





A més, en el seu informe la Guàrdia Civil ha sol·licitat la pràctica de noves diligències, entre elles requeriments als Mossos d'Esquadra que la Fiscalia té interès en què es practiquin.





Segons fonts del Ministeri Públic, la causa "va a poc a poc però sense pausa" i a més dels quatre fins ara investigats el procediment podria ampliar-se a altres persones que no són autoritats públiques.





Malgrat el que aporti l'anàlisi de la nova documentació de la Guàrdia Civil, les mateixes fonts assenyalen que amb el que ja existeix del que ha passat els dies 20 i 21 de setembre ja hauria material suficient per valorar la situació personal dels investigats de cara a les noves compareixences.





TRAPERO SURT DE DECLARAR ENTRE APLAUDIMENTS I CRITS DE "TRAÏDOR"





El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha sortit de l'Audiència Nacional després de declarar acompanyat pels aplaudiments dels diputats catalans i bascos que s'han acostat fins a la seu judicial. Un cop sobrepassat el cordó policial, el cap dels Mossos ha escoltat els crits de diversos ciutadans dient-li "traïdor" abans d'entrar al cotxe.





Trapero ha comparegut uniformat amb el vestit de la policia autonòmica davant la jutge Carmen Lamela pels incidents que van tenir lloc els passats dies 20 i 21 de setembre.





Abans de Trapero ha comparegut per videoconferència la intendent Teresa Laplana i després el cap dels Mossos ho han fet el president de l'ANC, Jordi Sànchez, i el d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.